¿No es violentada? Wendy Guevara aclara qué pasó en la ‘acalorada discusión’ con Marlon en Televisa

La influencer tendrá un reality en octubre de este 2023. (Vix // Instagram: Eden Dorantes)

Lo prometido es deuda, Wendy Guevara y Marlon Colmenarez hicieron un live en redes sociales para desmentir y todas las controversias que giran en torno a su relación. Entre los principales temas que tocaron durante dos horas destacó la acalorada discusión que supuestamente habían tenido en instalaciones de Televisa.

Fue el pasado martes 15 de agosto cuando la ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México fue captada en la recepción de la televisora con tres personas entre quienes se encontraba el modelo venezolano. El momento fue captado desde la lejanía por un reportero de la misma empresa, quien lo difundió a través de redes sociales causando confusión entre los internautas.

Y es que muchos aseguraron que Marlon le estaba reclamando cosas a Wendy Guevara y ella se estaba defendiendo. Cabe mencionar que el polémico video no tiene audio, por lo que hasta hace unas horas se desconocía qué estaba pasando en realidad.

Marlon señaló al grupo de amigas de Wendy por comenzar ataques en redes sociales contra él. (@marloncolmenarezoficial04)

Wendy desmiente discusión con Marlon

El modelo venezolano se defendió en su live de YouTube y, junto a la influencer guanajuatense, aseguró que todo fue una desafortunada confusión.

“Hace dos días entramos a Televisa y nos grabaron a Wendy y a mí. No hay sonido sobre ese video... ‘Acaba de salir Wendy y Marlon ya la está tratando mal’. Mi expresión... soy grande, soy muy tosco, hablo golpeado”, comenzó Marlon.

La Perdida interrumpió a su amigo para continuar con su versión de los hechos: “Yo estaba una risa, me da risa porque yo estaba: ‘Ay no, cállate’. ¿A quién creen que le decíamos? a Marcela (otra amiga), porque un actor llegó a las filas de Televisa, a la entrada, y movió un cuadro que estaba ahí. Mace dijo: ‘Ay, está temblando, ay no’ y yo le digo: ‘No está temblando, cálmate’”.

La influencer aseguró que estaba tratando de calmar a su amiga, quien tenía miedo de que temblara Credito:Youtube@Marlon Colmenarez

De esta manera, ambos desmintieron haber discutido por alguna razón en aquella ocasión. Pero eso no fue todo, el modelo aprovechó la atención que tenía en YouTube para arremeter en contra de aquellas personas que han analizado su lenguaje corporal.

“El video no tiene sonido, fue ayer y hay muchos tiktoks sobre eso con millones de vistas que están diciendo que mi expresión corporal es que estoy gritando y tratando mal.. yo les voy a decir algo, Wendy es una persona que también viene de la calle, es súper inteligente, no es ninguna tonta que se ha dejado llevar o hablar por mí como yo quisiera”, dijo.

Entre estas personas se encuentra Maryfer Centeno, una conocida grafóloga mexicana que en los últimos años ha dado mucho de qué hablar con sus análisis de lenguaje corporal. Según contó ella en un video que publicó en sus redes sociales, Marlon era quien lideraba la conversación en aquella ocasión y Wendy sólo se limitaba a responder.

El programa aún no tiene fecha de lanzamiento (Foto: Vix)

Wendy Guevara pide paz entre sus seres queridos

Tras enterarse de conflictos entre sus amigos, familiares y demás personas cercanas, Wendy Guevara tomó un espacio en el live de Marlon para pedir que todos vuelvan a llevarse bien como antes de que ella entrara al reality de Televisa.

“Yo no quiero que mis amigos y mis amigos estén peleados y tampoco les puedo poner una amistad a fuerzas, pero a mí me agradaría, por lo que va a pasar del reality y todo, pues que a lo mejor alguna vez podemos estar todos en una reunión y sería chingón que salgan eso en el reality y la neta yo no quisiera que nadie esté peleado y que estén como ‘ay, dijiste o yo dije’ o cosas así”, dijo.