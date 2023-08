¿Marlon agredió a Wendy? Maryfer Centeno analiza la supuesta discusión en la que fueron captados | VIDEO

marlon y wendy guevara, maryfer centeno (Archivo/Eden dorantes yt)

En las últimas horas comenzó a circular un video en redes sociales donde se podía observar a Marlon Colmenarez supuestamente molesto con Wendy Guevara y reclamándole algo. Ante la controversia generada por el clip, Maryfer Centeno salió al rescate y analizó el lenguaje corporal de ambos para esclarecer la situación.

En el audiovisual que fue compartido por el periodista de espectáculos Eden Dorantes se puede observar a la Ganadora de La Casa de los Famosos México junto al venezolano, ahí, el influencer le está mostrando su celular a la integrante de Las Perdidas y ella le responde algo inaudible.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y varios internautas aseguraron que el amigo de Wendy la estaba tratando mal.

“El Marlon quiere asegurase de que esos 4 millones son el El y de nadie más”. “Así dijo ella que le gustaban los hombres que le hablarán fuerte rudoo, no como el Nicola que le hablaba con cariño que de esos no”. “Está preocupado que le bajen la lana”, fueron algunas de las menciones.

Captura de pantalla

Qué dijo Maryfer Centeno sobre Marlon y Wendy

A través de su TikTok, la grafóloga retomó el breve video para hacer un análisis corporal y dar su punto de vista sobre la situación.

“Este video de Eden Dorantes está circulando en las redes sociales, están platicando con otras dos personas. Sin embargo, se le conocen como gestos reguladores, cuando yo te veo a ti y tú me ves a mí. Hay reguladores positivos como cuando te cuento algo y asientes con la cabeza, un gesto regulador de desacuerdo es que yo te cuente algo y te hagas para atrás”, comenzó a decir.

Centeno ahondó en que percibía que Marlon era el que lideraba la conversación y Wendy se limitaba a reaccionar a lo que él le mostraba en redes sociales.

“A mí me parece que es atrevido y algo que no le gusta a Wendy. No sé si realmente... habría que conocer el contexto para ser preciso y no hacer un comentario desafortunado”, detalló y ahondó:

Circuló video de supuesta discusión Credito:Tiktok@maryfercentenom

“Queda claro que quien enseña el celular es Marlon, quien reacciona es Wendy ante lo que le enseña y después parecen tener un tema de conversación. Ella le está dando explicaciones a él, hoy por hoy la reina es Wendy y Marlon de alguna forma tiene un papel importante en su vida”.

Finalmente, Maryfer hizo un llamado a los fans de la ganadora de La Casa de los Famosos y los instó a respetarla.

“Quien realmente admire a Wendy va a respetar su decisión, es una mujer adulta, una mujer que tiene capacidad de absolutamente todo. Marlon es un personaje importantísimo en su vida, lo escucha, está al pendiente y auténticamente le importa”, concluyó.