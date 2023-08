Así fue el funeral de María Fernanda, hija de Luis Ángel ‘El Flaco’ que murió en el mar | FOTOS

La joven murió ahogada. (Instagram: @roblessfernanda)

El mayor temor de Luis Ángel Franco, mejor conocido en el medio artístico nacional como El Flaco, lamentablemente se hizo realidad el pasado lunes 14 de agosto. De acuerdo con la información que difundió el propio cantante a través de sus redes sociales, su hija adoptiva perdió la vida en Playa Cerritos de Mazatlán, Sinaloa, luego de meterse al mar sin considerar las advertencias de seguridad.

Horas después de que trascendió la información, el ex vocalista de Los Recoditos, su aparente exesposa Maricruz Robles, sus dos hijos en común y demás familiares, se reunieron en una casa funeraria para darle el último adiós a María Fernanda. El funeral fue privado, por lo que se desconoce quiénes acompañaron a los desconzolados.

María Fernanda tenía 21 años de edad. (Instagram: @roblessfernanda)

No obstante, las cámaras de Hoy Día lograron captar algunas imágenes del cortejo fúnebre. De acuerdo con la información que la producción compartió en una edición del matutino, los restos de la joven de 21 años de edad fueron velados el pasado martes 15 de agosto en una funeraria de Mazatlán, Sinaloa, repleta de arreglos florales con rosas rosas y blancas.

La carroza fúnebre partió rumbo al panteón ubicado en la misma localidad junto a camionetas negras entre las que resaltó una en especial porque estaba pintada con la imagen y logro de Luis Ángel “El Flaco”. Fue alrededor de las 17 horas del mismo martes cuando la María Fernanda fue sepultada.

Sus restos descansan en un panteón de Mazatlán. (YouTube: Hoy Dia)

¿Qué pasó?

De acuerdo con los últimos reportes, María Fernanda estaba conviviendo con unos amigos en la playa cuando ella y un amigo decidieron entrar a nadar sin considerar las banderas rojas que limitan el área segura. Los dos tuvieron problemas para mantenerse a flote, por lo que elementos de seguridad acudieron a su auxilio. Lamentablemente sólo uno salió con vida.

Luis Ángel “El Flaco” mandó un contundente mensaje a jóvenes

Luego del funeral, el ex vocalista de Los Recoditos reapareció en sus redes sociales para agradecer las muestras de cariño que tanto él como su familia recibieron y mandó un fuerte mensaje a todos los jóvenes que, por alguna u otra razón, han hecho cosas que han puesto en peligro su vida.

María Fernanda era hija adoptiva del cantante. (YouTube: Hoy Dia)

“De verdad que ni por aquí me pasaba, pero pasa y gente, jóvenes, muchachos, que andan en el desmadre, que andan en la fiesta, que andan en todo lo que es el desmadre, cuídense, no saben el dolor que le dejan a la familia por una mala decisión tal vez tomada por andar sin pensar las cosas, no sé cómo llamarlo”, declaró.

Y es que aparentemente María Fernanda había consumido bebidas alcohólicas antes de meterse al mar.

“Dejan un vacío muy cabrón y todo, todos hemos sido jóvenes. Yo también en su momento fui joven, tuve mis 20 años , mis 25 años y sentía que la vida no se me iba a acabar y gracias a Dios pase por ahí. Tuve muchas cosas pero la vida me dio más oportunidades y aquí sigo”, agregó.

“Pero no es así con todos, mi hija no tuvo otra oportunidad, mi hija no sólo fue un susto, mi hija se fue y dejó un vació muy cabrón aquí que no sé cuánto tiempo vaya a durar para poder medio entender lo que está pasando”, finalizó.