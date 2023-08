Modelo de “Suave” reveló quién era el cantante que Luis Miguel veía como su rival

Luis Miguel volvió con su gira 2023 (Getty Images)

Luis Miguel volvió con todo a los escenarios luego de años de ausencia. El primer concierto de su Tour 2023, celebrado en la Movistar Arena de Argentina, fue todo un éxito, convirtiendo nuevamente al cantante en tema de conversación.

El show de El Sol de México que se dio el 3 de agosto en Buenos Aires no estuvo exento de sorpresas. Con una producción de primer nivel, varios talentosos músicos en escena, luces y gran euforia, el intérprete de Por debajo de la mesa se reencontró con su audiencia.

Apenas inició el recital, las redes sociales se inundaron de comentarios positivos en torno al talento del artista. Los internautas destacaron su impecable voz y su gran presencia escénica.

Una de las modelos que apareció en el famoso videoclip de Suave tuvo una entrevista con el programa de Gustavo Adolfo Infante, De Primera Mano, donde contó algunos detalles de su amistad con la estrella y reveló el nombre del artista masculino que ponía nervioso a Luis Miguel.

¿Quién fue la verdadera competencia de Luis Miguel? No era Cristian Castro.

El Sol de México incursionó en la música en los años 80s. En poco tiempo, el cantante catapultó su fama a nivel internacional y comenzó la historia de una de las carreras más exitosas de todo México. Su padre, Luisito Rey, tuvo mucho que ver en el ascenso de la estrella.

Modelo de "Suave" reveló el nombre del cantante que ponía nervioso a Micky Credito:Youtube@Imagen Entretenimiento

Durante sus años en activo, muchos intérpretes se presumieron como la competencia directa de El Sol de México, o al menos lo hicieron los medios de comunicación. Uno de ellos fue Cristian Castro, hijo de la conductora Verónica Castro, quien también ha tenido una carrera envidiable.

No obstante, según el testimonio de Verónica D’Apice, modelo que apareció en uno de los videos musicales más famosos de Luismi: Suave, Cristian Castro no era una preocupación real para el mexicano, tampoco Chayanne, pues no los veía como reales.

Había un cantante que, según la modelo, aunque Luis Miguel no lo aceptaba, sí le preocupaba. “Para Micky no había ninguna comezón (por Chayanne o Castro), mas que Ricky, yo creo que Ricky Martin sí aunque tal vez no lo admitiera. Pero los demás no, no eran ni su target”, admitió Verónica D’Apice.

Addis Tuñón, colaboradora de Gustavo Adolfo Infante en De Primera Mano y responsable de la entrevista, insistió con la modelo respecto a la supuesta rivalidad con Cristian Castro, trayendo a colación que el mismo Sol de México lo había admitido en su serie de Netflix.

Según la modelo, fue Ricky el verdadero rival de Luis Miguel Foto: cortesía equipo Ricky Martin

Sin embargo, la protagonista de Suave volvió a poner énfasis en Ricky Martin: “Yo veía que Ricky Martin estaba creciendo a la par de Luis Miguel, me parecía que esa era la competencia, no se hablaba de Ricky Martin, jamás se hablaba de él, nunca nos cruzamos con él”.

La amistad de Verónica D’Apice y Luis Miguel

La modelo de Suave también contó cómo fue que permaneció a lado de la estrella por 5 años tras haber filmado el video musical. Relató que, cuando viajó a Acapulco para la grabación, conoció al directivo de Warner encargado del proyecto y se enamoró a primera vista.

Se formó una buena amistad entre los tres, y recorrieron el mundo por una gira. Se volvió novia de su amigo y fue testigo de la forma de ser de Micky: “Éramos como un grupito de amigos, a todos lados íbamos juntos, era bastante picaflor”.

Del mismo modo, dio algunos nombres de famosas estrellas femeninas de la música que solían acompañar a Luis Miguel en sus fiestas y salidas: Rebecca de Alba, Paulina Rubio y hasta Salma Hayek.