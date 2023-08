¿Quiénes estarán en la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos México’? Filtran en redes al posible elenco

Lorena Herrera, Kunno y la Bebeshita son de los nombres que más fuertes suenan para habitar la casa en la segunda temporada. (Tiktok)

A pocos días de que se lleve a cabo la final de La Casa de los Famosos México, la segunda temporada ya está en el pensamiento de los fans del reality show, por ello, a través de las redes sociales se reveló la lista del posible elenco que participará en la segunda temporada.

El usuario de Tiktok @mauroroommiranda a través de un video dio a conocer la supuesta lista de los posibles habitantes de La Casa de los Famosos México en su segunda temporada, lo cual generó muchas especulaciones entre los usuarios de las redes sociales.

Al igual que en la primera temporada, los nombres de los habitantes son actores y actrices reconocidos, así como también deportistas e influencers.

¿Quiénes son los posibles habitantes?

En Tiktok, se reveló un video de la lista de los posibles participantes que entrarán a la casa más famosa de México y buscarán ganar 4 millones de pesos. Credito:Tiktok@mauroroomsmiranda

Entre las 18 figuras públicas se encuentran: Lorena Herrera, Macky González, Michelle Viet, Daniela “La Bebeshita”, Lorena de la Garza, Herly RG, Jenni García, Eleazar Gómez, Karla Díaz, Mauricio Mancera, Ricardo Peralta, Kunno, Gabriel Soto, Adrián di Monte, Agus Fernández y Julio Ron.

No constante en la posible lista, destacó la ausencia de las amigas de Wendy Guevara, pues en las últimas semanas ha corrido el rumor que Kimberly “La Más Preciosa” o Paola Suárez, quienes son miembros de “Las Pérdidas”, una de ellas podría entrar a la casa más famosa de México en su segunda edición.

“Cómo en la primera temporada no habrá otro. No pienso verla”, “Ya no me vuelvo a enganchar porque ya ni duermo y que hueva con esos personajes”, “Ay, no que piensen en algo realmente divertido o diferente que pueda súper a la primera y sobre todo a Wendy”, “La casa de Wendy y Nicola será la mejor esa que anuncian ya me aburrió y no la he visto” y “nadie podrá superar esta temporada y nada más de ver quienes van a estar ya me aburrió”, fueron algunos de los comentarios de los fans de La Casa de los Famosos en dicho video.

Nicola Porcella, el primer finalista de la Casa de los Famosos México

Nicola Porcella se convirtió en el primer finalista de 'La Casa de los Famosos' . El 5

Luego de la expulsión de Jorge Losa, líder del Team Cielo, los cinco miembros restantes del Team Infierno, están decididos en llegar todos a la Final, por lo que este lunes estuvieron cerca de sufrir otra pérdida, luego de que Nicola Porcella le ganó a la Barby Juárez el pase dorado que le daba el boleto a la Gran Final.

Resulta y resalta, como dice Wendy Guevara, que la único miembro del Team Cielo y el actor peruano fueron los últimos en participar en la dinámica que le permitió a un solo participante pasar de forma directa a la gran final de La Casa de Los Famosos.

Nicola Porcella es el primer finalista de 'La Casa de los Famosos México'. El 5

Los miembros de la casa tuvieron que escoger entre 30 cajas de regalo que en su mayoría tenía peluches en su interior y solo una contenía el ticket del primer finalista. Durante cinco rondas, Sergio Mayer, Poncho De Nigris, Barby Juárez, Emilio Osorio, Wendy Guevara y Nicola Porcella tuvieron que escoger sus cajas, sin conseguir la tan anhelada tarjeta, hasta la última ronda donde quedaron la boxeadora y el modelo peruano.

Nicola escogió la caja número 1, mientras que la deportista mexicana el 29. La conductora Galilea Montijo le pidió que desaten los regalos por partes, hasta que llegó el momento en que el chico reality descubra que tenía el afortunado ticket en su caja.