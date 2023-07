La respuesta de Samuel García a AMLO tras haberlo “destapado” para la presidencia

AMLO hablo de la contienda del 2024 (Cuartoscuro)

A un año de que se lleven a cabo las elecciones del 2024, distintos perfiles se han posicionado para la renovación de la presidencia de República, no obstante, fue el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien repuntó en la conversación pública luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lo “destapara”.

Te puede interesar: AMLO afirma que Samuel García y Luis Donaldo Colosio podrían ser competencia para Morena en 2024

Ante esto, el mandatario estatal se pronunció, agradeciendo las declaraciones del titular del Ejecutivo federal, pero explicando sus motivos respecto a sus intenciones a la contienda federal del próximo año.

En una presentación este 31 de julio, el gobernador de Nuevo León se dijo halagado por las postulaciones a su persona, no obstante, destacó que aún no son tiempos electorales para pronunciarse a la contienda. Aunado a esto, no dejó pasar la oportunidad para señalar que él, ni su partido, incurrirán en actos como los que han protagonizado tanto la oposición como el oficialismo.

Te puede interesar: Samuel García compartió cuántas promesas de campaña ha cumplido en Nuevo León

“Por supuesto que es un halago, que es un gran honor que conlleva mucha responsabilidad (...) Todavía no son los tiempos, y no podemos caer en la misma mañas y travesuras de los otros”, destacó Samuel García.

El gobernador seguirá al frente del estado (Twitter)

En distintas ocasiones, tanto el gobernador, como su partido de origen, Movimiento Ciudadano (MC), se han lanzado con los recientes procesos de selección presidencial del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido del Trabajo (PT), el Partido Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Te puede interesar: Quiénes son los “gallos más competitivos” de MC rumbo al 2024

En este sentido, Samuel García indicó que estos métodos contravienen a las normas electorales, sobre todo en los tiempos, los cuales están definidos “claramente”. Cabe destacar que ambos bandos políticos han tenido distintas denuncias sobre esto, sobre todo ante el Instituto Nacional Electoral (INE), y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJ).

“La ley es muy clara y señala que la campaña comienza en la segunda semana de noviembre. Faltan 4 meses”, apuntó.

Aunado a esto indicó que sus proyectos hasta el momento es seguir trabajando en su entidad, no obstante, no descartó o negó participar en la contienda por su partido, el cual, a pesar de decirse un grupo de oposición, no se ha unido a la alianza del PRI, PAN, PRD, en la antes coalición, Va por México.

AMLO y Samuel García han recorrido Nuevo León (archivo)

“Yo prefiero puro “jalar”, y respetar la ley, porque ahorita no son tiempos. Entonces, mi respeto con el gobierno federal, agradecer las obras, y siempre dar la vivienda al presidente, cuando se trata de beneficiar al pueblo de Nuevo León”, indicó.

AMLO destapa a Colosio y Samuel García

En su conferencia a medios de comunicación en Nuevo León, el primer mandatario federal señaló que sería el gobernador Samuel García y el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, los perfiles que podrían participar rumbo a la presidencia de la República, por el Movimiento Ciudadano.

Movimiento Ciudadano es el único partido que no inició un proceso antes de la precampaña rumbo al 2024 (Cuartoscuro)

Esto luego de que le fuera cuestionado sobre más funcionarios que pudieran competir en la contienda. Ante esto destacó que el estado de Nuevo León ha sido una de las entidades más destacables, en cuanto a inversión, por lo que reconoció los trabajos de ambos políticos.

“Nuevo León es muy importante y tiene un pueblo bueno, trabajador, progresista. El pueblo de Nuevo León es único, es uno de los pueblos más emprendedores, gente dedicada al trabajo y además con vocación democráticas”, destacó el mandatario al recordar los avances en la entidad.