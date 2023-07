Sheinbaum se lanzó contra Fox por comentario sobre AMLO: “Está medio mareado”

Sheinbaum se lanzó contra Vicente Fox (Fotos: Cuartoscuro // Reuters // Cuartoscuro)

Claudia Sheinbaum Pardo, ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, estuvo en Nayarit como parte de su recorrido nacional previo al inicio del proceso electoral.

La también aspirante a la candidatura presidencial aprovechó la asamblea informativa para arremeter contra Vicente Fox, ex presidente de México, por un comentario que hizo sobre Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sheinbaum aseguró que Fox demostró que está “mareado” al revivir el desafuero de López Obrador durante su sexenio.

“Hoy Fox subió un tuit, la verdad sí ya como que se mareó, la verdad. Bueno, ya está medio mareado desde hace rato, pero imagínense que en Twitter dice que debería de haber acabo con López Obrador con el desafuero”

Sheinbaum aseguró que AMLO está respaldado por el pueblo (Twitter/@Claudiashein)

La ex mandataria capitalina aseguró que a Fox y a la posición no les queda claro que AMLO cuenta con el apoyo de la ciudadanía desde que era jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal.

“Es que no se dan cuenta, no entienden que no entienden, que López Obrador no está solo, lo defiende su pueblo, el pueblo de México, desde el desafuero”, señaló.

En el pasado, Sheinbaum se refirió al desafuero como “una de las formas más infames de traición a la democracia” y lo comparó con las elecciones de 2006, en las que Felipe Calderón resultó electo en medio de rumores de un fraude electoral.

“Pero el 2018 les dio una lección. Se llama revolución de las conciencias. Para los jóvenes y los no tan jóvenes. Hay que saber de dónde venimos para saber a dónde vamos”, expuso la morenista en el aniversario de la comparecencia de López Obrador.

Fox revivió desafuero de AMLO

La mañana de este 15 de julio el ex presidente hizo una publicación en redes sociales en la que recordó el desafuero al que fue sometido López Obrador en 2005.

Fox aseguró estar arrepentido de no deasforar a AMLO (Fotos: Cuartoscuro)

Lejos de mostrarse arrepentido por este acontecimiento, Fox mencionó: “No sé por qué no culminé la tarea, con una gran estocada”.

Por otra parte, Fox apuntó a que AMLO se está tomando la misma actitud por la que en su momento lo criticaron a él.

“El Presidente es Vicente Fox y sus inagotables pullas van dirigidas contra Andrés Manuel López Obrador. Pero, por inverosímil que suene, en 2023 el mismo relato se repite, solo que ahora el Presidente es el mismo López Obrador y la víctima de sus diatribas Xóchitl Gálvez, antigua colaboradora de Fox”, publicó el ex mandatario nacional.

Gálvez se expresó de manera similar y para justificar su postura compartió un video de cuando AMLO estaba al frente del Distrito Federal e hizo múltiples acusaciones de persecución en su contra por parte de Vicente Fox.

Cómo fue el desafuero de López Obrador

El 7 de abril del 2005 Andrés Manuel López Obrador compareció luego de ser acusado de violar una orden judicial que exigía la suspensión de la construcción de una calle en un terreno expropiado años atrás por gobiernos anteriores.

AMLO recordó su desafuero a 18 años (Foto: Twitter @lopezobrador_)

Pese a que los trabajos se suspendieron, López Obrador fue señalado de haber cumplido con la orden dilatoriamente.

Debido a que en ese entonces su aspiración a la presidencia era conocida, AMLO acusó que se trataba de un intento por frenarlo.

“Muy poco voy a argumentar en términos jurídicos sobre la falsedad de este juicio. Tengo la certeza absoluta de que no se me juzga por violar la ley sino por mi manera de pensar y actuar y por lo que pueda representar junto con otros mexicanos para el futuro de nuestra patria”, sentenció durante su comparecencia.

Además, aseguró que Fox fue presionado desde el sector empresarial para intentar evitar su llegada a la presidencia.