“Imagínate a un presidente descalificar a la mala a sus adversarios”: Xóchitl Gálvez revivió video de AMLO

Presidente, anda muy 𝘩𝘢𝘵𝘦𝘳. Recuerde que el que se enoja pierde y usted anda muy encabritado.



No se desquite conmigo porque sus corcholatas no levantan.



Para el éxito no hay recetas mágicas. Se logra con trabajo duro.



Juegue limpio. #MéxicoMereceMás.



Le dejo una última… pic.twitter.com/JvmVAXPz58