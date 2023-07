Poncho de Nigris rompe en llanto tras visita sorpresa de su hijo Ponchito | VIDEO

Usuarios de redes sociales compararon a Ponchito con Samuel García. (Vix)

La producción de La Casa de los Famosos México ignoró el reglamento del reality show como nunca antes para sorprender a Poncho de Nigris con una visita muy especial. Se trató nada más ni nada menos que de su hijo Ponchito, quien ese mismo jueves 13 de julio estaba celebrando su cumpleaños número 7 y no quería terminar su día especial sin ver a su padre.

Todo comenzó cuando el influencer regiomontano escuchó un mensaje de su hijo en el único teléfono de la casa: “Papá, soy Ponchito y es mi cumpleaños. Ya te quiero ver. Espero que ganes, por favor gana papá y acuérdate que soy Team Poncho para toda la vida. Te mando un abrazo y un beso, te estoy recordando que siempre te voy a querer hasta el infinito y más allá”.

Poncho de Nigris rompió en llanto en cuanto escuchó las tiernas palabras de su pequeño hijo y sus compañeros intentaron reconfortarlo. Todavía no terminada el audio cuando de Ponchito entró a La Casa de los Famosos y se fundió en un cálido abrazo con su padre, quien no podría creer que estuviera ahí.

El niño celebró su cumpleaños en LCDLFM (Crédito: Vix La casa de los famosos)

“Te extrañé muchísimo, yo quería dormir contigo otra vez ¿Quieres conocer La Casa de los Famosos? Muchas felicidades, estás bien grande. Qué bueno que viniste”, comentó De Nigris.

Los demás habitantes cantaron se reunieron en el jardín para cantar Las Mañanitas para Ponchito, quien muy emocionado no paraba de ver todo a su alrededor. Posteriormente, padre e hijo recogieron un gran pastel en el almacén en honor a Ponchito.

Pero eso no fue todo, Poncho de Nigris aprovechó la visita de su hijo para enseñarle toda la casa y pedir votos a favor del Team Infierno. Pero sin lugar a dudas lo que más sorprendió a los televidentes fue cuando padre e hijo se pusieron a cantar y bailar, incluso, ese momento se viralizó en redes sociales y desató un sinfín de memes.

El influencer le regaló golosinas a su hijo (Crédito: La casa de los famosos)

Así reaccionó Ponchito cuando vio a Wendy Guevara

Después de que los habitantes de La Casa de los Famosos despidieron a Ponchito con una bolsa repleta de golosinas se reunieron a platicar en la habitación del Team Infierno. Fue en ese espacio donde Wendy Guevara comentó que el pequeño cumpleañero no le quitaba los ojos de encima porque aparentemente estaba confundido.

“Se me quedaba viendo mucho. Es que yo creo que sintió, como está chiquito, pues me ve que estoy como tosca, los niños ven diferente. Las chicas son más delgaditas y yo estoy más tosca. Me daba mucha risa. Le digo: ‘Mira, Barby, cómo se me queda viendo el niño preguntando ¿qué será, niña o niño?’”, contó.

(Twitter)

Nicola Porcella recuerda a su hijo

Mientras Poncho de Nigris compartía con Ponchito, Nicola Porcella se acercó a una cámara del cuarto Infierno para mandarle un mensaje a su hijo, pues aunque suele hablar de él dentro del programa, no se le había hablado directamente ante las cámaras.

“Estoy muy emocionado por la sorpresa que le dieron a Poncho y yo sé que Adriano ya está grande y le puedo mandar un mensaje: Que lo extraño mucho, que de verdad espero que apoya. Me dijiste que llegara a la final, voy a tratar; me dijiste que ganara, voy a tratar hijito. Te amo muchísimo y te juro que es muy difícil estar acá y vos lo sabes”, comentó.

(Twitter // Vix)

“Hoy no estoy enojado con la producción”: así reaccionaron internautas

El conmovedor reencuentro de padre e hijo se viralizó en redes sociales, donde muchos internautas aplaudieron el gesto de la producción y pidieron votos para Poncho de Nigris. Asimismo, algunos señalaron que existe un supuesto parecido entre Ponchito y Samuel García, gobernador de Nuevo León.