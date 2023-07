Empresas de Xóchitl Gálvez no aparecen en su declaración patrimonial

Xóchitl Gálvez, la nueva corcholata presidencial de la oposición (Infobae)

La discusión en el muy temprano y largo camino a la sucesión presidencial ha tomado un protagonista un tanto inesperado: Xóchitl Gálvez. La senadora del Partido Acción Nacional (PAN) ha levantado la mano para ser la candidata de la oposición en las elecciones del 2024.

La decisión de la legisladora, quien parecía inclinarse por ser la candidata de la alianza PRI-PAN-PRD a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, sorprendió a la oposición y al mismo oficialismo, sobre todo a este último.

La exposición mediática de Xóchitl Gálvez ha sido tal que ha llegado a las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha hablado tanto de la senadora que incluso las autoridades electorales han llamado al mandatario a abstenerse de hablar de la panista y de temas electorales.

Aún así, López Obrador no se ha detenido e incluso aseguró en la conferencia mañanera de este viernes 14 de julio que las empresas de Xóchitl Gálvez han recibido miles de millones de pesos en contratos tanto públicos como privados.

Al respecto, la senadora aseguró que si el presidente demostraba sus dichos renunciaría a sus aspiraciones presidenciales. Entonces, el mandatario compartió en redes sociales un documento en el que daba más detalles sobre los supuestos contratos millonarios.

En Infobae México revisamos la última declaración patrimonial de Xóchitl Gálvez entregó al Contralor Interno del Senado de la República y esto fue lo que encontramos.

Xóchitl Gálvez esconde sus empresas

La legisladora ha tomado relevancia en los últimos meses (MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO)

La última declaración patrimonial pública de Xóchitl Gálvez albergada en los registros del Senado de la República data del 27 de mayo del año pasado.

A lo largo de las cinco hojas en las que se expone el patrimonio de Gálvez Ruiz, hay una particularidad: pese a que es ampliamente conocida su trayectoria empresarial, la senadora no anotó ninguna de las empresas de las que participa en su declaración patrimonial.

En el apartado de “Declaración de Intereses” en la sección “Participación en empresas, sociedades o asociaciones”, Xóchitl Gálvez simplemente dejó el rubro en blanco.

En esta parte del documento, los funcionarios están obligados a anotar si son dueños, socios y/o accionistas de alguna empresa o sociedad en la iniciativa privada.

Lo mismo ocurrió en el apartado de “clientes principales”, donde la legisladora dejó la hoja en blanco. En esta sección los servidores públicos tienen que anotar aquellas empresas y/o sociedades que más han adquirido los servicios y/o productos que sus negocios privados ofrecen.

La declaración vacía (Captura de la declaración patrimonial de Xóchitl Gálvez)

Al no colocar la leyenda de “ninguno“ en este apartado y dejar el rubro vacío, lo más probable es que Xóchitl Gálvez decidiera no hacer pública esta parte del contenido de su declaración patrimonial, ya que de no haber registrados sus negocios privados podría ser sancionada por cometer una falta administrativa grave.

Lo anterior pese a que es conocido que es fundadora, accionista y hasta llegó a ser directora de la firma de consultoría High Tech Services, la misma que el presidente acusa de haber recibido millones de pesos en contratos públicos.

Incluso, así aparece en documentos del Registro Público del Comercio, donde Xóchitl Gálvez figura como principal accionista de la empresa.

El artículo 60 de la Ley General de Responsabilidades Administrativa califica como “falta administrativa grave” ocultar la información de la declaración patrimonial y de intereses.

Mientras que el artículo 78 de la misma ley menciona que las faltas administrativas graves se sancionan con suspensión o destitución del empleo, cargo o comisión; sanción económica y hasta la inhabilitación temporal para desempeñar cargos públicos.

Las empresas de Xóchitl Gálvez que no están en su declaración patrimonial (CUARTOSCURO)

Sin casas, pero con un crédito hipotecario

Lo anterior no es lo único que resalta en la declaración patrimonial de la senadora, sino que también aseguró no tener propiedades: ni casas, departamentos o terrenos, tampoco vehículos, ni mucho menos bienes muebles. En cada uno de estos apartados, Gálvez Ruiz incluyó la leyenda “ninguno”.

Esto contrasta con el apartado de adeudos, en la que Xóchitl Gálvez dijo tener un crédito hipotecario por un millón 376 mil 486 pesos, mismo que adquirió el 18 de marzo del 2021, ya como legisladora.

Es decir, la legisladora blanquiazul tiene un millonario crédito hipotecario, pero no tienen ninguna propiedad a su nombre.

Ese no es el único adeudo que Xóchitl Gálvez registró en su declaración patrimonial, también dio a conocer tres tarjetas de crédito que suman más de 214 mil pesos.

Los contrastes (Captura de la declaración patrimonial de Xóchitl Gálvez)

¿Cuánto gana Xóchitl Gálvez?

Uno de los pocos rubros de su declaración patrimonial en los que Xóchitl Gálvez sí dejó registró fue en la parte de sus ingresos, eso sí, aseguró que sus ganancias únicamente provienen de su sueldo como funcionaria pública.

La legisladora del PAN dijo recibir un millón 499 mil 732 pesos al año, como parte de su trabajo en el Senado de la República, lo que da un promedio de casi 125 mil pesos al mes.