Mario Delgado aseguró que “es mentira” el Frente Amplio por México: “Son los mismos de siempre”

El líder morenista habló sobre la oposición (Cuartoscuro)

El dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, volvió a cuestionar el nacimiento del Frente Amplio por México, pues aseguró que “son una mentira” como movimiento, debido a que no representan otra alternativa política, sino que son los políticos de siempre que presuntamente han saqueado al país.

Fue durante un evento partidista en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, que el líder morenista sentenció que más allá del discurso que ha presentado la oposición sobre la elección del candidato a la Presidencia de la República, en realidad los partidos que la encabezan sólo buscan “revivir” personajes del pasado, además de atribuirse los logros de la Cuarta Transformación.

“No importa qué cara le pongan a su candidato o candidata, no es si es simpática o no, o si es del pueblo o no, todo eso es una mentira”, explicó el pasado sábado 8 de julio.

Mario Delgado criticó la organización del Frente Amplio por México (Twitter/@PRDMexico)

Ahí no se quedaron sus señalamientos, pues Delgado Carrillo indicó que el principal problema que observa en la oposición, más allá de los perfiles que buscan la presidencia, es que representan a los políticos que habrían causado grandes problemas al país.

De acuerdo al representante del partido guinda, el Frente Amplio por México estaría defendiendo las ideas de personajes como los expresidentes Vicente Fox —2000-2006—, Carlos Salinas —1988-1994—, el empresario Claudio X. González e incluso, expresó, lo que queda del Partido Revolucionario Institucional (PRI), después de la desbandada que ha vivido en las últimas semanas.

“El problema es lo que representa y quiénes están detrás, los mismos de siempre, los que defienden: Fox, Salinas, Claudio X. González, lo que queda del PRI. Eso es lo que representan, el pasado corrupto, de privilegios”, continuó en su disertación.

La diferencia entre el Frente Amplio por México y la 4T, según Mario Delgado

Mario Delgado comparó el actuar del Frente Amplio por México con la 4T (Gobierno de México)

Aunado a lo anterior, el exdiputado federal aseguró que sí existen marcadas diferencias entre el bloque opositor y la Cuarta Transformación, pues aseguró que cuando el presidente creó el partido el objetivo no sólo fue ganar la titularidad del Ejecutivo Federal, sino también establecer la Cuarta Transformación, con el fin de que cambiara la historia del país.

“AMLO nunca nos invitó nada más a que ganáramos la presidencia, nos invitó a establecer la Cuarta Transformación de la historia de nuestro país. No se trataba nada más de ganar el 2018, no se trata de que sea un gobierno ejemplar y extraordinario en la historia de México. No, se trataba de que sea un punto de inflexión en la historia”, concluyó con el tema.

Su declaración se sumó a la que realizó el pasado 25 de junio cuando aseguró que sus oponentes presuntamente ya estarían “en la lona”, pues se sabrían derrotados y sin liderazgos rumbo a los comicios del 2024, a comparación de la 4T que, aseguró, está llevando a cabo un proceso democrático, con equidad y reglas claras.

“Nuestra encuestas será un instrumento que garantice el terne de manera fiel y sin interferencias la decisión de la gente, de quien debe darle continuidad a este proceso de transformación”

Asimismo, el líder nacional de Regeneración Nacional señaló que en conjunto con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) lograron volver a unirse y mantener la coalición, pese al conflicto que se presentó en Coahuila, pues aseguró que tienen muy claro que lo importante es darle continuidad a la Cuarta Transformación, de cara a los comicios del próximo año, en donde se renovarán más de dos mil puestos de elección popular.

“La fortaleza de nuestro movimiento, que es más cercano al pueblo y que en 23 entidades ha demostrado tener el apoyo de los ciudadanos”, explicó.