¡Epic Fail! Adolfo Ríos confunde a la televisora donde trabaja en plena transmisión EN VIVO del León vs Chivas

Adolfo Ríos (Foto: Twitter@ElJefeAguila)

El pasado 3 de julio, León y Guadalajara cerraron lo que fue la primera jornada del Apertura 2023 con una victoria para el conjunto rojiblanco gracias a la anotación de su juvenil de 17 años, Yael Padilla. No obstante, una de las principales fallas que hubo y no fue precisamente en la cancha, se llevó a cabo en una de las transmisiones por parte de los narradores del encuentro; todo esto gracias al ex portero y hoy comentarista, Adolfo Ríos.

Te puede interesar: Julián Quiñones confirmó su participación con Atlas pese a negociaciones con América

Desde hace varios años, se volvió común el tener más de una opción para ver y seguir los partidos de la Liga MX, y el duelo entre los “Panzas Verdes” y el “Rebaño Sagrado” no fue la excepción. Si bien, los duelos de la “Fiera” suelen transmitirse por los canales de Fox Sports, sus encuentros también se sintonizan por los canales y señales de Claro Sports, empresa a la que recién se unió como comentarista y analista, Adolfo Ríos.

Fue durante la transmisión previa al arranque del duelo en el Nou Camp, cuando los conductores y analistas de la empresa de Carlos Slim comenzaron a hablar sobre las expectativas que había sobre el encuentro entre el actual campeón de la Concachampions y el actual subcampeón de la Liga MX, y donde el ex arquero del América olvidó el nombre de la televisora para la que trabaja.

Adolfo Ríos (Foto: Twitter@CandyTol54)

Ramón Barrenechea, Adolfo Ríos, Daniel Barba y Roberto García Orozco fueron los encargados de narrar el cotejo para Claro Sports; sin embargo, al momento de dar la bienvenida a la audiencia y presentar el partido, el guardameta campeón del futbol mexicano en el Clausura 2022, cometió el “oso” del día al mencionar que todas las acciones del duelo las podrían seguir por Fox Sports.

Un placer amigos. No va a ser un partido de ninguna manera de jornada 1, va a ser un partido muy emocionante, hay mucha expectativa y usted lo va a ver aquí... en Fox Sports.

El ex portero del América mencionó a la empresa rival durante la presentación del encuentro entre León y Chivas Credito: televisora- Clarosports

De inmediato, Adolfo se percató de su error y sin nada que hacer, solo se escuchó su expresión de arrepentimiento; mientras que el resto de sus compañeros solo fingieron demencia y Ramón Barrenechea retomó la palabra para darle vuelta a la página de forma fugaz.

Te puede interesar: “Gracias por tantas alegrías”: Peso Pluma se despidió de Julián Quiñones tras fichar con el América

Claramente, su error no pasó desapercibido por los internautas y en cuestión de minutos, ya habían muchos comentarios en las redes sociales respecto a la errónea presentación de Ríos. Pese a lo que gran parte de seguidores y fanáticos pensaron, el también político mexicano pudo conservar su puesto en el medio; aunque se desconoce si existió algún tipo de multa por mencionar a la empresa rival.

El ex portero americanista confundió a la empresa para la que trabaja y la llamó de otra forma Credito:TT @hackingc0d3

¿Quién es Adolfo Ríos?

Como ya se mencionó, Adolfo Ríos es bastante recordado por su etapa como portero profesional, más específicamente por su trayectoria con los Rayos del Necaxa (1997-1999) y las Águilas del América (1999-2004), con quienes conquistó el título de la primera división del futbol mexicano. Su buen nivel bajo los tres palos le sirvió para ser catalogado como el mejor cancerbero del balompié azteca en cinco torneos diferentes.

Foto: Twitter/@Club_Queretaro

Colgó los guantes en 2004 y rápidamente se metió a los medios de comunicación para realizar entrevistas, así como también ser comentarista y analista en diferentes programas deportivos. En 2012 incursionó como director deportivo de los Gallos Blancos de Querétaro. Bajo su gestión, el club logró incorporar al astro brasileño, Ronaldinho, como su flamante refuerzo para el Apertura 2014.

Te puede interesar: Jornada 1 de la Liga MX: dónde ver los partidos de hoy

En 2017, se unió al mundo de la política y tan solo un año después, se sumó a la contienda por la Presidencia Municipal de Santiago de Querétaro.