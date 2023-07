AMLO explicó por qué el primer Tren Maya no llegará a tiempo a las instalaciones en Quintana Roo

Foto: @TrenMayaMX

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que no podrá ver el primer convoy del Tren Maya en su próxima visita por las instalaciones como lo tenía planeado debido a que va retrasado. El mandatario tiene planeado una gira por las entidades en las que se desarrolla la obra este fin de semana.

Te puede interesar: Primeros vagones del Tren Maya salieron de Hidalgo con destino a Cancún con escolta de la Guardia Nacional

La madrugada de este 3 de julio, partió el primer tren desde Ciudad Sahagún, en Hidalgo, con rumbo a la ciudad quintanarroense de Cancún. De acuerdo con Javier May Rodríguez, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) el convoy llegaría a su destino el sábado 8 de julio. Sin embargo, a causa del lento avance que registra por las carreteras ello no será posible.

En conferencia mañanera, AMLO comentó: “Se calculó que iba a avanzar 300 km diarios y apenas avanzó 90 porque es complejo el traslado en las plataformas. Hay una logística y no hay que forzarla, no le hace que tarde porque me habían dicho que el sábado podía yo ya ver el tren en Cancún, creo que no va a llegar, pero no importa eso, lo importante es que llegue bien y ya después lo veo”.

Foto: @TrenMayaMX

Este convoy se tratar de la primera entrega de un total de 42 que la empresa Alstom construirá. Al primer tren en este mes de julio se sumará dos en agosto, 13 más en diciembre y el resto de manera gradual en los meses posteriores.

Te puede interesar: López Obrador confirmó fecha de inauguración para el Tren Maya

“Este primer tren al igual que los demás fue fabricado en México con lo mejor de la tecnología, con los más altos estándares de calidad y seguridad. Es un tren cómodo, moderno, seguro y es resultado de una gran coordinación y suma de esfuerzo”, expuso Javier May Rodríguez desde la mañanera el 3 de julio.

El Tren Maya es la obra insignia del gobierno de López Obrador. Pensado como una impulsor de la actividad económica y turística en el sureste de México, este mega proyecto abarcará más de mil 500 km de vías férreas a través de cinco entidades: Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Javier May informó sobre los avances del Tren Maya; el primer convoy salió de Hidalgo rumbo a Cancún para las primeras pruebas. Crédito: Twitter @TabascoJavier

Por su parte, Maite Ramos Gómez, la directora de Alstom México, destacó que el Tren Maya es la primera magna obra con un 72 por ciento de contenido nacional. De fabricación totalmente nacional, resaltó el papel de la obra de mano mexicana para poder llevar cabo el primer convoy y próximamente, los otros 41.

Te puede interesar: Tren Maya tiene su primer convoy; alistan pruebas para inauguración en esta fecha

“Hoy más que nunca decimos con orgullo que este es un tren para México hecho en México porque detrás del tornillo más pequeño y hasta el sistema más sofisticado está la mano de obra mexicana. (...) A diferencia de cualquier otro tren en el mundo, estos coches tienen vida porque cada uno de ellos tiene el corazón de todo México”, comentó.

La inauguración del Tren Maya se tiene prevista para antes de que acabe 2023. Según el presidente, el transporte estará en funciones para diciembre de este año en un compromiso que ha reiterado en distintas ocasiones, y que las pruebas comenzarán en cuanto los primeros trenes lleguen a la Península de Yucatán.