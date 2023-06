Este fue el último mensaje que Hipólito Mora dejó en redes antes de ser asesinado en Michoacán

El último mensaje en video de Hipólito Mora, días antes de ser asesinado en Michoacán (Facebook/HipolitoMoraMX)

El fundador y exlíder de las autodefensas de Michoacán, Hipólito Mora, fue asesinado la tarde de este jueves durante un intenso ataque armado en su contra en la localidad de La Ruana, municipio de Buenavista.

A través de Twitter, la Fiscalía General del Estado de Michoacán informó sobre el reporte de agresión contra Mora Chávez y todos sus escoltas en la localidad de Felipe Carrillo Puerto, mejor conocida como La Ruana, además de informar que se encargarían de procesar el lugar de los hechos.

Poco antes, el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán, Guillermo Valencia, apuntó que tras el ataque, prendieron fuego a la camioneta blindada de Hipólito Mora y asesinaron a todos sus acompañantes.

El último mensaje de Hipólito Mora

Un día antes de su asesinato, Hipólito Mora publicó un último mensaje a través de la cuenta Hipólito Mora en Facebook. En su publicación celebró el nacimiento de las autodefensas, “que aún sigue firme”, junto a su amigo Ramón García, a quien reconoció por mantenerse a su lado.

“Me dedico a lo mío, a lo que me gusta. Saludos y abrazo fuerte para todas y todos mis amigos”, fueron las últimas palabras del exlíder autodefensa publicadas en redes sociales, acompañadas con un par de fotografías en las que aparece, con una sonrisa, trabajando en el campo.

En el texto que acompañó su publicación, el exlíder de las autodefensas mandó un mensaje a quienes lo leían y recomendó a todos sentirse bien consigo mismos, a la par de dejar que las personas alrededor opinen lo que consideren correcto. Además, dejó en claro que seguía dedicándose al campo, lo que calificó como una actividad propia.

“Es muy importante que te sientas bien contigo mism@, deja que los demás opinen lo que los haga sentir bien aunque estén mintiendo. En esta ocasión con mi amigo Ramón García quien me acompañó desde la primer reunión para organizar el nacimiento de las autodefensas y que aún sigue firme y cuento con su valiosa amistad!! Me dedico a lo mío ,a lo que me gusta el campo, saludos y abrazo fuerte para todas y todos mis amigos”, se pudo leer.

El exlíder de las autodefensas publicó en redes sociales por última vez el pasado miércoles 28 de junio, un día antes de su muerte (Facebook/Hipólito Mora)

Días antes, Hipólito Mora publicó un video en su cuenta de Facebook, a través del que hizo un llamado a las autoridades para controlar la situación de violencia y combatir al crimen organizado en La Ruana.

“Vengan y hagan su trabajo aquí en La Ruana y detengan a toda esta gente que tanto daño nos está haciendo. Gracias, su amigo: Hipólito Mora”, dijo.

Información en desarrollo...