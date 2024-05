Ferka y Jorge Losa terminan su relación; estas fueron las razones

Ferka y Jorge Losa ya no son novios (Archivo)

Tras su participación en el exitoso reality La Casa de los Famosos México, Ferka y Jorge Losa confirmaron su noviazgo entre rumores y cuestionamientos, pues algunos fans del programa aseguraban que el romance era simplemente una estrategia para mantenerse más tiempo dentro del concurso.

Con la canción viral “Pégate pa mí” surgida dentro de la casa ahora convertida en videoclip, Jorge Losa externó su amor por Ferka una vez que Wendy Guevara resultó ganadora y terminó el show, demostrando así que el amor que mostraban era real.

Fueron muchos meses de relación hasta que el cantante y modelo confirmó para Televisa que habían puesto fin al romance.

“Las especulaciones se dan por mil cosas y es cierto que he estado en un momento muy mío. Sí me he aislado yo mucho, obviamente siempre platicando con Ferka todo, haciéndole entender qué es lo que me está pasando”, explicó.

(Ig jorgelosaactor).

Del mismo modo, dejó entrever que fue él quien tomó la decisión, y que tuvo mucho que ver con un viaje interpersonal: “A veces te descuidas a ti en la vida, y si no haces un stop, respiras y te das un break de decir ‘espérate, ¿dónde estoy? ¿quién soy? ¿hacia dónde voy? ¿qué me está pasando?’ y no haces eso, es peor, porque el día de mañana va a explotar”.

Finalmente, se expresó sobre Ferka, diciendo que, a pesar de todo, el amor sigue presente: “Esa mujer es una mujer maravillosa, es una mujer increíble con todas las letras mayúsculas de la palabra y la quiero muy bien y bonito. Yo jamás haría algo que no le pueda sumar, pero tenemos que cuidarnos siempre todos”.

Jorge Losa sigue enfocado en su carrera, que ha tomado un rumbo más musical desde su salida de La Casa de los Famosos México.

¿Qué ha pasado con los otros integrantes de La Casa de los Famosos México?

Wendy Guevara compartió escenario con Madonna (Foto: RS)

Los principales participantes del famoso reality show retomaron sus carreras una vez que salieron de la casa. Nicola Porcella, quien llegó desde Perú para construir una carrera en México, entró al mundo de las telenovelas y actualmente se encuentra protagonizando El amor no tiene receta, proyecto de la mente de Juan Osorio que, en un primer momento, también tenía a Wendy Guevara en el reparto.

Wendy, la ganadora de La Casa de los Famosos México, no ha dejado de cosechar éxitos: se fue de gira, lanzó su propio reality show donde se documentó su vida y la de sus amigas, e incluso compartió escenario con Madonna, la reina del pop.

Sobre esta situación, Wendy Guevara fue blanco de cuestionamientos pues aparentemente, la intérprete de La Isla Bonita no estuvo muy contenta con su participación durante el segundo concierto celebrado en el Palacio de los Deportes.

Ante esto, Wendy Guevara aclaró que aquella noche tenía unas copas encima y que quiso divertirse de más sobre el escenario. Madonna, por su parte, al ser perfeccionista y metódica durante sus espectáculos, no habría visto con buenos ojos que la ganadora de los 4 millones de pesos se descontrolara un poco durante su participación.

La Casa de los Famosos México fue un éxito sin precedentes que cambió la percepción que tenían las personas de los realitys de encierro, pues hacía bastantes años que ya no estaban de moda. Mucho del éxito fue gracias a Wendy Guevara, quien provocó euforia entre los televidentes a tal punto que, el día de la final, hubo más de un evento y celebración en las calles.