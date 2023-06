Talina Fernández está hospitalizada, confirmó su hijo Coco Levy

La presentadora se encontraría en terapia intensiva (Foto: Instagram)

La tarde de este miércoles 28 de junio se ha dado a conocer que Talina Fernández se encuentra hospitalizada, la veterana conductora mexicana estaría internada y recibiendo terapia intensiva, según confirmó el programa La mesa caliente.

“Se encuentra hospitalizada, pudimos contactar a su hijo Coco Levy que confirmó la noticia, sin embargo no quiso dar más detalles. Se rumora que está en terapia intensiva, nuestro equipo por supuesto está investigando”, se informó en el programa de Telemundo.

“La dama del buen decir” habría sido trasladada de su domicilio a un hospital en la colonia Polanco, en Ciudad de México, luego de varios días de afectaciones en su salud.

La célebre periodista y conductora participó en MasterChef Celebrity en 2022 (Captura: Youtube/MasterChef México)

Así lo informó el periodista Artemio Sánchez en declaraciones obtenidas por Infobae México.

“La señora Talina Fernández, cuando fue a la entrega de los premios PATRIA que fue el mes pasado, me comentó que llevaba ya tres semanas con calentura diario y que ya le habían hecho varios estudios, pero que no le encontraban qué tenía y estaba realmente desesperada, de hecho se lo comentó en la entrevista a Omar García, ya tenía varios días que se sentía muy, pero muy, muy mal, pero aunque no sabían qué tenía, aunque ya le habían hecho varios estudios”, expresó el reportero.

“Yo me imagino que es consecuencia de lo mismo. Ojalá que se encuentre bien, pero sí me confesó que tenía un dolor de cuerpo terrible”.

Talina Fernández y su novio José Manuel tienen la misma edad: 78 años (Foto: Cortesía TV Azteca)

Asimismo, la revista TVNotas aseguró que investigó y la conductora de 78 años vio deteriorada su salud debido a la diabetes que padece.

“Al momento de llegar al nosocomio, sus signos vitales se vinieron abajo. Aunque ninguno de sus familiares ha querido decir que está pasando realmente, nos mencionaron que su diabetes estaba agravada y que tiene problemas con otros órganos, por lo que la decisión de tenerla en terapia intensiva ha sido la mejor decisión”, publicó la revista.

Se conoce que sus hijos Coco Levy y Pato Levy -quien vive junto a la querida conductora- se encuentran al pendiente de la evolución de la salud de Talina, y fueron captados esta tarde por el periódico Récord con semblante de preocupación.

El mismo medio reportó que los hijos de la presentadora que a últimas fechas había declarado estar pasando por penurias económicas tras su despido de distintos proyectos, no quisieron responder a las preguntas de los reporteros que comenzaron a llegar al hospital.

Talina Fernández poseee una trayectoria de décadas en los medios de comunicación, ha alternado con figuras de la talla del fallecido Jacobo Zabludovsky (Foto: Televisa)

Este medio obtuvo la declaración de una fuente que asegura que doña Talina se encuentra en estado de gravedad: “Yo sé que según enfermó el sábado, que tuvo un tema cardiovascular y desde su ingreso fue terapia intensiva, que el cerebro está hinchado y la durmieron”.

Cabe recordar que la entrañable conductora ha compartido con los medios en distintos momentos de su vida las dolencias e intervenciones quirúrgicas a las que se ha sometido, como lo fueron los gliomas, tumores que le retiraron de la base cerebral en 2016.

Asimismo, en 2021 Talina hizo frente a las especulaciones sobre su estado de salud, pues entonces se difundió que la conductora presuntamente se había desmayado de manera repentina.

“Hoy me enteré, gracias a sus lindos mensajes, que se dijo que tuve un desmayo y me habían llevado al hospital. Por este, que es mi mayor contacto con ustedes, les agradezco y les informo que fue totalmente falso, yo estoy muy bien”, aclaró “La dama del buen decir” en sus redes sociales.

Qué enfermedad padece Talina Fernández

En los últimos minutos los periodistas Gustavo Adolfo Infante y María Luisa Valdés Doria dieron a conocer el diagnóstico de la conductora: “La señora Talina Fernández tiene leucemia terminal”.

Al momento se desconoce el estado de la querida presentadora.