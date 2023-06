Pintó su foto del INE como Buzz Lightyear y el banco lo mandó “al infinito y más allá”

Un joven fue víctima de burlas luego de presentar en el banco su identificación con una foto de él disfrazado de Buzz Lightyear.

La credencial del INE es un de los documentos más importantes para acreditar tu identificación y puede ser utilizado en varios trámites, aunque se solicita no realizarle ningún tipo de modificación en ocasiones la gente hace caso omiso, eso fue lo que realizó un joven quien se volvió tendencia.

Un usuario de Tiktok se volvió viral luego de haber encontrado trabajo y no por las funciones que iba a desarrollar, ni por el salario o alguna otra situación relacionada con el empleo, sino por lo que vivió al acudir al banco a pedir una cuenta para recibir su quincena.

El joven fue víctima de burlas cuando presentó su papeles en la sucursal bancaria, debido a que su identificación oficial contaba con un singular dibujo, mismo que tuvo que borrar luego del haber sido visto por el asesor.

“Con la novedad que conseguí jale y vine aquí al banco a actualizar los datos de mi tarjeta para que me puedan depositar, se me olvido que no despinte esta madr*, ya otra vez otro w*y se la curo”, comentó el usuario en su video, mientras mostraba su INE en donde su rostro estaba pintado con una imagen de Buzz Lightyear.

El joven tuvo que borrar la imagen de Buzz Lightyear para continuar con el trámite. [Archivo]

Señaló que al percatarse del dibujo le pidió al empleado del banco que le permitiera ir a borrarlo, por lo que fue a comprar alcohol para restaurar su identificación, aunque solo pudo quitarlo de forma parcial debido a que quedaron algunas manchas producto de los marcadores que se utilizaron.

Los internautas que tuvieron la oportunidad de ver el video respaldaron al joven debido a que varios mencionaron que su credencial de elector también se encuentra deteriorada.

“Yo traigo mi INE mordisqueada por mi perro”, “Me encantan las ocurrencias de la gente”, “Que plumones utilizaron”, “Así quiero mi INE”, “Like si lloraste”, “regresa disfrazado de Buzz jaja” y Esa INE valía más que cualquier trabajo”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en la publicación de Tiktok.

Durante el vídeo no se explica el motivo por el cual su credencial tenía ese dibujo, lo que generó intriga entre algunos internautas, debido a que no entendían porque había hecho esa alteración en un documento tan importante para acreditar tu identidad.

Su licencia de conducir también fue modificada con una imagen de Naruto. [Captura de pantalla]

Sin embargo, existe otra grabación dentro de su perfil en donde se detalló el inicio de la historia, en donde también se vio afectada su licencia para conducir. El usuario comentó que fue detenido por un agente de transito, quien le solicitó sus documentos pero al momento de presentarlos vivió un momento vergonzoso al darse cuenta que había sido modificados.

De acuerdo con su narración, olvido su cartera en casa de uno de sus amigos luego de una cena que tuvieron, la cual recogió después sin prestarle mayor atención al interior de la misma debido a la confianza que tiene con ellos.

Sin embargo, al presentarle su licencia al policía se dio cuenta que esta se encontraba pintada con un dibujo del personaje Naruto. Intentando identificarse de otra forma presentó su INE ante la autoridad, pero se percató que esta también había sido modificada con la imagen de Buzz Lightyear.

“Yo estaba muriéndome de pena y el transito se estaba muriendo de risa, pero de todas formas me puso la infracción. Me dijo en la de Buzz Lightyear te pareces más”, relató el usuario de Tiktok, quien agregó que haría que sus amigos le pagarán la infracción luego del momento que tuvo que pasar.

Es por eso que en su más reciente video en el banco señaló que se le había olvidado borrar el dibujo y otra persona se había burlado nuevamente de él.