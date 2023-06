Qué es la ropa de “paca”, por qué se le llama así y de dónde viene

Los tianguis de ropa de "paca" de lujo o de marcas originales se popularizaron entre los compradores de la Ciudad de México. (@avida_dollars_store)

La ropa de paca se ha vuelto muy popular entre los amantes de la moda de la Ciudad de México y por todos aquellos que quieren armar todo un outfit gastando una fracción de dinero del que utilizarían para adquirir las mismas prendas en tiendas departamentales o en negocios especializados.

No obstante, respecto al tema de este tipo de vestimenta existen distintas dudas interesantes e importantes como qué es la ropa de paca, de dónde proviene y a qué se debe que su costo sea bajo, así como también es trascendental conocer algunas de las recomendaciones que comparten los que constantemente realizan sus compras en estos tianguis e incluso por aquellos que las venden.

El primer punto a aclarar es el motivo por el que se le dio este nombre. La razón se debe a que al momento de guardarse en bolsas grandes para poder transportarse en lotes o cargamentos. Por ello meten “a la fuerza” las prendas para que sean fáciles de cargar y de mover, especialmente dentro de los tianguis. Al bulto, que es resultado de guardar las cosas “apretadas”, se le conoce como “paca” y proviene del campo, principalmente de la forma de guardar lana, paja o algodón.

El tianguis conocido como "Las Torres", ubicado en Iztapalapa, es uno de los más populares en la zona oriente de la capital mexicana. (@mikesneaker)

¿De dónde proviene la ropa de “paca”? El origen de este tipo de mercancía está rodeada de creencias como la que dice que proviene de lugares como la morgue o de cadáveres que son sepultados con esta vestimenta; sin embargo, lo que sí está comprobado es que se trata de prendas de segunda mano o que son desechadas por las tiendas departamentales debido a que se terminó la temporada de venta (que se divide en dos: primavera - verano y otoño - invierno).

Este no es el único motivo por el que la ropa se quita del mostrador, también puede ser que tenga algún detalle que ocasiona que no se logre vender, como puede ser la falta de un botón, un cierre que funcione mal e incluso manchas de suciedad o causadas por los tintes con los que son teñidas las prendas.

Esto queda ilustrado con los diferentes tipos de tianguis que existen en donde se puede conseguir ropa de “paca”. Por ejemplo, en el que se pone a un costado del antes llamado Estadio Azul, la vestimenta aún porta las etiquetas con las que se colocan en los mostradores y exhibidores de las tiendas dando indicios de su originalidad, como consecuencia se descarta que sea de doble uso.

Pero en el caso del tianguis de Las Torres, ubicado en Iztapalapa, la mayoría de objetos no tiene etiqueta, se podría presumir que la mercancía sí es de “segunda mano”.

En los diversos tianguis de ropa de "paca" se pueden encontrar prendas de marcas como Tommy Hilfiger, Moncler, Zara, Louis Vuitton, entre otras. (Captura)

¿Cuáles son las recomendaciones que se dan para tener éxito al comprar ropa de “paca”?

Una compradora compartió en redes sociales que una de las recomendaciones es observar la ropa con cuidado para poder evaluar si la compra vale la pena o no, como por ejemplo buscar que los bolsillos no estén rotos, que no tenga hilos sueltos o carezcan de algún botón o cierre, si presentan manchas o suciedad, pero sobre todo verla sin la típica lona rojiza encima porque esto, aseguró, distorsiona los colores reales.

El internauta que publicó el video en el tianguis del Rosario compartió un consejo sobre la ropa de “paca” de lujo, él solicitó siempre verificar que el código de las prendas coincida con el de las etiquetas, asimismo detalló que con el tiempo se adquiere la experiencia necesaria para conocer los detalles que caracterizan a cada marca o diseñador y poder discriminar la mercancía original de la que no la es.

La ropa de "paca" se puede adquirir a un bajo costo. (@csaryepez)

A pesar del beneficio económico que pueda presentar para el bolsillo personal, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sobre la ropa de “paca” debido a que puede ocasionar problemas en la salud.

Argumentó que las prendas pueden tener plagas como chinches, piojos, pulgas o garrapatas que podrían causar alergias o enfermedades. Como consecuencia la mercancía comprada de esta forma se debe lavar y desinfectar antes de usarse por primera vez.