“Con todo y sin miedo”: Manuel Velasco se registra como aspirante a la candidatura presidencial

Manuel Velasco se registró como aspirante a Coordinador de Comités de Defensa de la 4T. (Jovani Pérez / Infobae México)

Manuel Velasco, senador con licencia, se registró oficialmente como aspirante a Coordinador de Comités Nacionales de la Defensa de la Cuarta Transformación (4T) de cara a las elecciones 2024.

El militante del Partido Verde Ecologista (PVEM) — aliado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) — arribó poco después de las 10:30 al hotel Courtyard by Marriott, en la Ciudad de México (CDMX), donde fue recibido entre porras que entonaban: “¡Güero, amigo, Chiapas está contigo!” o “¡Güero presidente!”.

“Muchas gracias a cada una y cada uno de ustedes que hicieron un esfuerzo para venir el día de hoy a acompañarme. (...) Hoy vengo aquí junto a mi hijo Emanuel y mi hijo Emiliano que estamos listos y que vamos con todo y sin miedo a enfrentar este nuevo reto”, comentó en un breve encuentro con la prensa previo al registro.

Velasco Coello es el primero de las cinco corcholatas que en el transcurso de este 16 de junio realizarán su registro como aspirantes al proceso interno. Respecto al método de financiamiento para su campaña, el senador con licencia no descartó que la militancia del Tucán decida aplicar los mismos términos que lo anunciado por Mario Delgado.

Manuel Velasco firmó su registro en el proceso interno de Morena 2024. (Captura Mario Delgado)

Los ejes de la campaña de Velasco

Tras oficializar su registro, Velasco Coello reconoció la decisión del Consejo Nacional de Morena de solicitar la separación de cargos de las y los aspirantes al proceso interno.

“Entendemos que la lucha no es entre hermanos. No es entre nosotros”, señaló e informó que durante su recorrido por la República Mexicana privilegiará “las propuestas y no las descalificaciones”. A ello, desglosó los cuatro ejes que regirán su campaña.

1. Gobierno de coalición “con las mejores mujeres y hombres de alianza”.

2. Atención del tema de seguridad.

3. Agenda en favor del medio ambiente.

Dicho punto, abundó Velasco, estará integrado por cuatro puntos: concientización, creación de materia obligatoria en escuelas, impulsar la conservación y la transición energética.

4. Defensa de los programas sociales impulsados por Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El senador Manuel Velasco, durante la Convencional Nacional del PVEM. Foto: Twitter, @partidoverdemex

El también ex Gobernador de Chiapas solicitó licencia de su cargo en la Cámara de Senadores desde el pasado 14 de junio en acato a que el Consejo Nacional de Morena estipuló en la reunión del 11 de junio.

Sin embargo, ese mismo día (el 14 de junio) el militante del PVEM fue nuevamente señalado por supuestamente efectuar desvíos millonarios que hasta ahora sumarían 2 mil 400 millones de pesos. Ello, de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Ante ello, Velasco Coello aseguró que el reportaje del medio formaría parte de la serie de “ataques” que recibiría toda vez que externó su deseo por convertirse en Presidente de la República. “Siempre estaremos a favor de la transparencia y rendición de cuentas”, publicó en su cuenta oficial de Twitter.