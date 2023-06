Emma Coronel, esposa de ‘El Chapo’, salió de prisión; esto se sabe de su traslado a Los Angeles

Emma Coronel saldría de prisión en septiembre de 2023, luego de recibir una sentencia por lavado de dinero y tráfico de drogas (Foto: Infobae México)

La esposa de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, Emma Coronel, fue trasladada de la prisión de Texas -donde se encontraba recluida- a Los Ángeles, California, donde cumplirá el resto de su sentencia. Su liberación está programada para el próximo 13 de septiembre.

Te puede interesar: Quién es el senador de Morena que la Sedena señaló por tener supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa

De acuerdo con el registro del Buró Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), la mujer de 33 años se encuentra en un inmueble ubicado en la avenida Sea Side, San Pedro.

Anteriormente, la esposa del capo sinaloense había pasado cerca de 15 meses en la prisión federal de mínima seguridad “FMC Carsewell”, en Forth Worth, Texas, por delitos de lavado de dinero y tráfico de drogas.

Te puede interesar: Por qué cárteles de la droga han convertido a Colima en un foco rojo de violencia

Su traslado de dicha prisión se realizó el 30 de mayo, bajo la vigilancia del servicio Marshall de Estados Unidos. Ahora se encuentra en confinamiento comunitario supervisado por la Oficina de Administración de Residencias de Reingreso en Long Beach, comentó el vocero del BOP, Donald Murphy, a Univisión.

De acuerdo con el Buró Federal de Prisiones, Emma Coronel se encuentra en Los Angeles, California (Foto: BOP)

De acuerdo con dicho medio, hasta el momento no se ha especificado si Emma Coronel se encuentra en una “casa de transición para reos” o en un domicilio particular, ya que “por razones de privacidad y de seguridad” no se puede dar a conocer las condiciones de confinamiento de los reclusos, precisó Murphy.

Te puede interesar: Tribunal negó amparo a Rafael Caro Quintero para evitar extradición a los EEUU

Lo cierto es que su proceso de reinserción a la sociedad lo podrá llevar a cabo con ciertas libertades, toda vez que tiene el derecho de trabajar y aprender un oficio. Además, tiene la posibilidad de recibir anteción psicológica y usar sus redes sociales.

Sin embargo, para ello deberá mantener comunicación constante con funcionarios del BOP para comprobar que cumple con lo establecido, asegurar que no reincida en algún tipo de delito y verificar su buena conducta.

Una vez obtenga su liberación el próximo mes de septiembre, Coronel pasará 48 meses en libertad condicional, de manera que también tendrá que someterse a una serie de restricciones que le fueron impuestas en los documentos que se entregaron tras su condena.

Información en desarrollo...