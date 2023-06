¿Una famosa los inspiró? Ésta es la historia de “Que no quede huella”, exitosa canción de Bronco

Bronco habló de la historia detrás de "Que no quede huella" Redacción:

Bronco es una de las bandas más importantes de México, y gran parte de su éxito se debe a la pieza Que no quede huella. La canción vio la luz en el año de 1989 como parte del álbum A Todo Galope, y desde entonces, no sólo se ha vuelto infaltable en los shows de la agrupación, sino que también es un referente absoluto en la cultura popular mexicana.

Esta pieza de desamor y despecho ha sonado un sin fin de veces en las fiestas del país, sin embargo, pocos saben que sus desagarradores versos encontraron su inspiración en Blanca Martínez, mejor conocida en el mundo del regional mexicano como “La Chicuela”.

Los miembros de Bronco se presentaron en el podcast De lo que uno se entera conducido por Carlos “Chicken” Muñoz. Entre los temas que se tocaron, fue la historia de Que no quede huella, misma que el líder de la banda, Guadalupe Esparza, confesó que fue inspirada en una historia que La Chicuela le contó cuando ella era la jefa de prensa de Bronco.

El rompimiento de La Chicuela con su novio inspiró la historia de "Que no quede huella" Foto: Twitter / @chicuela)

Al parecer, La Chicuela había pasado por una ruptura muy dolorosa, y cuando Lupe Esparza se acercó a hablar con ella, le dijo que arrancara ese dolor y “que no quedara huella”. Así lo cuenta una de las voces más famosas de la industria musical mexicana.

“Es una mujer que de alguna manera, comenzó junto con nosotros, era nuestra jefa de prensa, viajaba con nosotros a muchas partes y la verdad es que ella es parte también de la historia de Bronco (...) Algunas canciones podrían ser referente a ella, viajando en un vuelo, no sé hacia a dónde, ella me cuenta una historia personal de su pareja que le dio cuello, que la cambió por otra, ese tipo de cosas. Yo le dije ‘Sabes qué, arráncate eso de tajo, que no quede huella de ese cariño que ahora te hace daño,’ y así se quedó con la frase, me pareció interesante hacerla canción y así fue como nació ‘Que no quede huella’”.

Curiosamente, La Chicuela ya había confesado que esta historia estaba inspirada en ella, sin embargo, la diferencia con la versión que Lupe Esparza dio en el podcast de Chicken Muñoz es que La Chicuela se adjudica la creación de la frase que marcó para siempre la historia de Bronco.

La Chicuela aseguró que ella tuvo la idea del título de la canción "Que no quede huella" de Bronco

“Era evidente que me pasaba algo, no traía maquillaje, el ojo como sapo... Le dije ‘terminé con fulanito de tal’ y quisiera que no quedara huella de sus besos y sus abrazos. Luego luego, Lupe se bajó y sacó una maletita con una libretita que tenía la portada verde y con un lápiz puso ‘que no quede huella’”.

Sea como fuere, la canción se convirtió en un rotundo éxito, siendo la primera vez que Bronco vendía más de 2 millones de copias. La pieza ha tenido tanta influencia dentro de la música mexicana, que la agrupación lanzó en 2017 su tercer álbum de estudio titulado Primera Fila. Para esta producción grabada en los Estudios Churubusco, Bronco colaboró con León Larregui, cantante de Zoé para reinterpretar su éxito Que no quede huella.

León Larregui de Zoé se unió a Bronco para una versión en vivo de "Que no quede huella" en 2017 FOTO: MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM

En la conversación con Chicken Muñoz, Lupe Esparza también habló del momento en el que estuvo a punto de acabar con Bronco debido al mal recibimiento de su gira de regreso y la muerte de su compañero Choche. Sin embargo, el amor por la música de sus propios hijos lo hicieron continuar con Bronco hasta sus últimas consecuencias.

“Yo le vi el final a Bronco después de ese fallido regreso como el gigante de América cuando falleció Choche y se retira Javier. Les dije ‘muchachos, no’más hasta diciembre trabajo’ ahora sí se acabó Bronco, de verdad. Vi a estos muchos muy entusiasmados y dije ‘no puedo permitir que se muera esta historia tan fácil’ (...) me demostraron que no era un caprichito nada más, realmente hablaban el mismo idioma que yo, enamorados de lo que hacen y eso me lo han demostrado con casi ya 12 años de estar juntos”.