“Cree que los animales son desechables”: Blues y Soul buscan nuevo hogar tras ser devueltos por Randy de Molotov

Gatitos adoptados por Randy, se llaman Blues y Soul. (Captura de pantalla TikTok @gigi0bi)

Randy Clifford Ebright Wideman, también conocido como El Gringo Loco o El Güero, baterista de Molotov fue señalado por ser “mal adoptante”. A través de TikTok una rescatista compartió su experiencia con el músico, “me adoptó dos gatos y resultó un desastre”.

Te puede interesar: Denunciaron a integrante de Molotov por devolver un gato que adoptó

La joven identificada en la red social como @gigi0bi narró la situaciónque vivió al adoptarle dos gatitos a Randy el año pasado. “Soy rescatista y tengo una amiga que a su vez es amiga de quien fuera manager de Molotov. Me dijo que Randy estaba buscando adoptar un par de gatitos entonces yo sabía que él era vegano, que si le importaban los animales”.

La mujer confesó que en un inicio El Güero fue de los mejores candidatos para que se llevara a casa a los dos hermanos, “se me hizo un partidazo para ser papá de dos de mis gatitos, además de que me emocionaba la idea de que siendo hermanos los gatitos se fueran juntos”.

“Mandé el formato, le dije que uno de mis riquisitos para entregar a mis adoptados es entregarlos en el domicilio donde van a vivir. Y que me dejara saber de vez en cuando a través de fotos, video o por Whatsapp que estaban bien y ver cómo estaban creciendo”

El día llegó y la joven acudió a la casa de Randy a entregar a los felinos junto con su amiga veterinaria. “Los vio y quedó encantado”. La primera imrpesión fue bastante buena y la rescatista confió en él, pues Randy ya tenía todo listo para recibirlos. Platos nuevos para cada uno, la comida que “GigiObi” había recomendado además de comida húmeda tipo premium y contaba con un espacio seguro para los hermanos.

Te puede interesar: Resultados de Tris: ganadores y números premiados

Los meses pasaron y la mujer mantuvo un contacto esporádico con el baterista, “no teníamos un contacto muy estrecho porque imaginábamos que era una persona muy ocupada. De vez en cuando nos mandaba fotos y yo veía mis bebés crecer y crecer. Hasta que después de meses nos escribe para decirnos que ya no podía tenerlos y si podíamos pasar por ellos”, explicó.

La principal razón por la que El Güero ya no quiso a sus mascotas fue por que “estaban destrozando su casa y ya no podía tenerlos más”.

“Un años después de haberlos adoptado, de convivir con ellos, de que los gatos estaban acostumbrados a su espacio, a su hambiente, a sus rutinas. Y ahora tenía que sacarlos de ahí”

Una de las principales preocupaciones que tuvo la joven fue que la adopción para ambos gatitos sería difícil, pues la gente no acostumbra adoptar gatos adultos. “Entonces a él se le hace muy fácil buscarme y decirme ya no los quiero y llévatelos. No iba a dejarlos en sus manos, no sabía si se los iba a regalar a cualquiera o si les iba a abrir la puerta fácilmente”, aseguró.

Te puede interesar: Desinvitaron a Lilly Téllez de evento en Guadalajara tras haber cuestionado a Santiago Creel

Gigi presenció el pánico y nerviosismo que enfrentaron los dos felinos cuando Randy intentó entregarlos en calle. “Sacó a los gatitos para colocarlos en sus transportadoras, el primero se estresó tanto que terminó corriendo por toda la casa”, señaló.

Randy, baterista de Molotov habría adoptado a los gatitos cuando eran cachorros. (Ig: @ameri_naco)

Otra de las situaciones que Randy sacó a colación cuando devolvía a quienes fueran sus mascotas, fue debido a que los gatitos solían salirse y se iban a casa de los vecinos. “Me dijo que los vecinos lo tenían sentenciado porque los gatos se le escapaban a los departamentos”. Un asunto que de acuerdo a la mujer, el músico pudo haber resuelto poniendo más cuidado en que no se escaparan los animales, sin embargo no lo hizo.

“A la gente se le hace muy fácil adoptar y comprar y de pronto con la mano en la cintura deshacerse de ellos a la menor provocación. Tener un animal de compañía debe ser un compromiso de por vida. Si no hubiera estado seguro mejor no se hubiera empeñado en adoptar un par de gatos”

Tras lo ocurrido, Gigi dio a conocer que ambos gatos continúan bastante asustados ya que estaban acostumbrados a aquella casa y a la rutina del baterista debido a que vivieron con él durante un año. Cambiarlos de ambiente provocó altos niveles de estrés en los animales por lo que les llevará tiempo tranquilizarse y adaptarse a otro hogar.

Hasta el momento, la rescatista continúa en la búsqueda de dueños que en verdad quieran hacerse cargo de los hermanos. “Espero que salga una familia que los quiera adoptar de manera responsable, los quiera amar, proteger y cuidar toda su vida”, comentó.

El testimonio fue dividido en tres partes donde la usuaria @gigiobi siendo la tercera parte, precisamente donde exhortó a los internautas a compartir los videos para que se de a conocer lo sucedido con los gatitos que ahora se quedaron sin casa. Asimismo señaló que Randy ya no debería adoptar y alertó a otros rescatistas a no entregarle alguna mascota nuevamente.

Los gatitos buscan una nueva familia que los adopte. (Captura de pantalla TikTok @gigi0bi)

“Este señor se vende con bandera de que le importan los animales y que es vegano, cuando no es cierto. Es un irresponsable que cree que los animales son desechables”

“Que todos se enteren que para que no vuelva a tener en sus manos a un animal y si alguien quiere adoptar a Blues y a Soul yo les estaré agradecida”, sentenció la joven.

Acerca de los gatos, tienen un año de edad, son de color café amarillento, con ojos color ámbar y algunas líneas en su pelaje. Se llaman Blues y Soul, nombres claramente relacionados con géneros musicales, se encuentran en la Ciudad de México.

“Somos hermanos, tenemos 1 año. Esterilizados, negativos a VIF y a leucemia”, puede leerse en su descripción para que la gente se anime a adoptarlos.

La situación expuesta por parte de la rescatista desató una ola de opiniones que dividieron a los usuarios en redes sociales. “Creo que fue una manera muy responsable ya que mucha gente solo los tira”, “Debes de tener en cuenta que te los devolvió bien”, “Te llamó para que fueras por ellos. Hay quienes los dejan en la calle o los matan”, “Randy resultó que no era tan rockstar”, “Nos falta mucha cultura de adopción”, fueron algunos de los comentarios emitidos.