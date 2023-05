Egipcio se volvió viral por mostrar que ya tiene su INE: “Orgullosamente mexicano”

Habibi Abdiel ya es orgullosamente mexicano. Video: TikTok.

Chavela Vargas una vez dijo “los mexicanos nacemos donde nos da la gana”, algo que hizo a bien recordar Habibi Abdiel, quien tuvo una historia muy conmovedora que contar. A través de las redes sociales se hizo viral un relato que llamó la atención de muchos usuarios e incluso hizo reflexionar a otros cuantos. Y es que se trata de un hombre egipcio que después de muchos años pudo obtener su nacionalidad mexicana, algo que mostró orgulloso a través de su cuenta de TikTok.

Te puede interesar: Peso Pluma contra Luis Miguel; Tiktoker encuestó a jóvenes sobre quién es mejor y las redes reaccionaron

Según cuenta Abdiel, él es un egipcio (aunque no le gusta mucho decirlo) que se siente mucho más mexicano, que muchos mexicanos que probablemente niegan sus raíces. Lleva viviendo en México desde hace varios años, pero fue en el año 2018 cuando el gobierno le otorgó una residencia permanente. Es decir, un simple permiso que le permitiría vivir aquí indefinidamente, pero sin tener como tal la nacionalidad en forma.

Sin embargo, su historia cambió durante los últimos meses. Abdiel relató que aproximadamente hace 9 meses puso aprobar un examen que lo naturalizaría como mexicano. Y fue justamente el pasado 17 de mayo cuando aquello se hizo oficial.

Te puede interesar: Maestra prohibió a sus alumnos cantar música de Peso Pluma y se volvió viral

Habibi Abdiel se filmó emocionado a bordo de un automóvil, mientras se encontraba en camino a la Secretaría de Relaciones Exteriores, ubicada en Bellas Artes, para obtener su naturalización mexicana:

“Justo el día de hoy 17 de mayo, soy mexicano”, afirmó emocionado. “En unas horas, aún faltan unas horas, voy a dejar mi residencia permanente que me acompañó desde el 2018 y ya voy a estar completamente mexicano. Un ciudadano mexicano, con todas sus obligaciones y derechos. Estoy muy feliz”.

Habibi Abdiel ya es orgullosamente mexicano. Imagen: TikTok.

Fue en ese momento que recordó la frase de la cantante Chavela Vargas, al afirmar que los mexicanos pueden nacer “donde les da la gana”. Abdiel se mostró emocionado porque contó que ya llevaba como 9 meses esperando por un momento que pensó que no iba a llegar nunca.

Te puede interesar: Captaron a paletero en Coahuila trabajando bajo la lluvia y recaudaron 10 mil dólares para ayudarlo

En el mismo video, durante el trayecto dijo que se encontraba en camino a bordo de un Uber. Fue entonces cuando el chofer del vehículo interrumpió a Abdiel, para reconocer que el hecho de que una persona que no nació mexicana quiera serlo, es un motivo de orgullo.

“Eso es un orgullo, que... una persona de otro país, se sienta tan orgulloso de que quiera ser mexicano y de que ya va a ser mexicano”, expresó el chofer. “Aquí todo el mundo es bienvenido porque saben que en México somos gente cálida que abraza a todo el mundo”.

Así que finalmente, el todavía residente Habibi Abdiel, camino descalzo frente al Palacio Chino y se dirigió a la fila que lo llevaría a obtener su residencia mexicana.

Habibi Abdiel obtuvo su INE

Días más tarde, el ahora connacional, Habibi Abdiel obtuvo su identificación oficial expedida por el Instituto Nacional Electoral. Se cantó a sí mismo “Habibi, hermano, ya eres mexicano”, y mostró orgulloso su credencial para votar.

La historia del egipcio que obtuvo su INE mexicana. Video: TikTok.

Afirmó que algo notorio que pudo experimentar cuando acudió a la SRE a obtener su nacionalidad mexicana, es que había junto con él muchas personas de países de primer mundo que también se encontraban allí para el mismo fin.

“Vi gente de Canadá, de Francia, de España, de países que llamamos países [de] primer mundo que están buscando su nacionalidad mexicana. Algo que me hizo pensar que no sólo la gente de tercer mundo, por ejemplo como yo, soy de Egipto, no me gusta decirlo, pero hay que admitirlo, busca la nacionalidad mexicana”, contó sorprendido.

Abdiel también contó que buscaba grabar la reacción de su familia cuando les contara que finalmente obtuvo la nacionalidad, pero que no pudo aguantar las ganas de contarles apenas salió de realizar el trámite.

“Estaban muy felices, mi mamá hasta lloró cuando escuchó la noticia y mis hermanas estaban muy felices [...] y mi papá”, dijo conmovido. “Así que lo logramos Habibis”, concluyó.