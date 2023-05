“Adiós, Netflix”: los mejores memes tras el aumento de precios en México

Usuarios cancelan sus cuentas luego del anuncio de cobro extra por compartir contraseñas. Imagen: Twitter.

¿Recuerdas cuando entrabas al perfil de tu compa para chismear qué estaba viendo en Netflix? En ocasiones iba muy avanzado en series como Peaky Blinders o Breaking Bad. Pero en otras lo único que aparecía era la telenovela turca del momento, aunque él argumentaba que quien la veía era su mamá. Todas estas anécdotas divertidas quedarán en el pasado. En primer lugar porque Netflix ya no permitirá compartir la contraseña con tus amigos, y en segundo, porque de cualquier forma todo el mundo está cancelando su cuenta.

Para combatir el intercambio de contraseñas, Netflix anunció el pasado martes 23 de mayo que comenzará a cobrar montos extras por compartir la cuenta con personas que no vivan en el mismo hogar. Esta medida fue anunciada desde hace varios meses, pero no había sido puesta en práctica más que en un par de países en donde se le puso a prueba. No obstante, tanto en México como en un centenar de naciones más, ahora es una realidad que se deberá pagar dicho agregado si se quiere tener el servicio junto con otras personas.

Desde luego la noticia no fue bien recibida por la mayor parte de los internautas. Muchos argumentan que el servicio streaming cree que la gran parte de los usuarios comparten las cuentas para pagar menos, pero que la realidad es que en ocasiones se trata sólo de familias que ya viven por separado.

Cualquiera que sea el caso, de inmediato por todas las redes sociales, los usuarios comenzaron a comentar sobre el tema y a especular sobre la venidera “caída” del titán del streaming. Pero lo más llamativo es que muchos se pusieron de acuerdo también para cancelar sus suscripciones.

A través de todo Twitter aparecieron capturas de pantalla en donde los usuarios demostraron que en efecto le habían dicho “Adiós a Netflix”. Muchos tips de cancelación llenaron las redes y tutoriales para bloquear el correo que te spamea constantemente para que regreses.

Pero lo que sobre todo reinó en la bonita sala de chat del pajarito azul, fueron memes. Memes de burla, memes de despedida, memes llenos de resentimiento. Sin importar el móvil de cada uno, la realidad es que fueron bastantes divertidos y por eso aquí documentamos cómo se vivió la despedida de Netflix a través de las redes sociales.

Adiós Netflix

Al parecer no fue una gran idea de parte de los ejecutivos de Netflix, el querer cobrar un monto extra por compartir la cuenta. De entre tantas opciones que tenían como reducir la producción de audiovisuales originales o simplemente poner ofertas para atraer más clientes, su solución fue sin duda “pedir un extra”.

Captura: Twitter.

Desde luego las personas “de mayor edad” todavía recuerdan con dolor la partida de Blockbuster y allá donde quiera que esté, siempre se le recordará con cariño. Como dijera Paty Chapoy, “para allá vamos todos” y tal parece que para allá va Netflix.

Captura: Twitter.

Aunque otros aseguran que “la agenda progre” fue la responsable de la decadencia actual de Netflix. La mayoría no entendió qué tiene que ver una cosa con la otra, o cómo esto puede afectar a la Navidad, pero lo bonito de las redes es que cada quién puede tener un punto. Tú sigue Luis Picón.

Captura: Twitter.

Desde luego Blockbuster ya se prepara desde el cielo para recibir a Netflix.

Captura: Twitter.

Seguramente el negocio de renta de videos espera al “titán del streaming” con muchas ansias y una tacita de: “Sorpresa p*rra. Seguro pensaste que habías visto lo último de mi”.

Captura: Twitter.

Pero definitivamente muchos dijeron adiós con cierta nostalgia.

Captura: Twitter.

Que Netflix no crea que nos aburriremos en su ausencia. Desde luego siempre tendremos a la mano “la vieja confiable”.

Captura: Twitter.

Y uno que otro artefacto vintage que siempre guardamos en el closet para ser usado más adelante.

Captura: Twitter.

Además, quién necesita de esas superproducciones extranjeras cuando desde casa se produce contenido de verdadera calidad.

Captura: Twitter.

Y nuestra hermosa programación abierta nunca nos abandona con sus “Mega Estrenos” y los “Sábados Apantallantes”.

Captura: Twitter.

Y aunque otros servicios streaming ya se preparan para ocupar su lugar...

Captura: Twitter.

No debemos olvidar que la televisión nos atonta y es mejor cultivarse en el hábito de la lectura de verdadera calidad.