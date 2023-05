“Ya no sé que es lo peor, la política o el narco”, confesó ‘La Reina del Pacífico’

"La reina del Pacífico" fue acusada de traficar toneladas de cocaína desde Colombia hasta EE.UU. Aunque fue declarada culpable por sus nexos con el narco, ahora está en libertad y expone su vida lujosa en TikTok. (Jovani Pérez/Infobae).

Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida como la Reina del Pacífico o Reina del Sur, confesó que ya no sabe qué es lo peor en México, si el narcotráfico o la política.

Te puede interesar: Los Chapitos: senador estadounidense acusó presuntas irregularidades de la DEA en el caso

En entrevista con la periodista Adela Micha, Ávila Beltrán platicó sobre su vida en el narcotráfico, sus relaciones sentimentales y las traiciones por las que pasó al crecer en una familia que fundadó del Cártel de Guadalajara

Al ser cuestionada sobre si tenía la opción de salir del narcotráfico y buscar otra forma de vivir, Ávila Beltrán contó que “es una forma de vida” de la cual es muy difícil salir.

Te puede interesar: Mexicano fue sentenciado por traficar cristal oculto en pieles de vaca a Australia

“No es porque tú decidas estar ahí, es simplemente que eres lo que conoces, ahí creces y ahí te quedas”, contestó.

“Te voy a decir por qué (la gente) piensan que es fácil, porque las series, los medios de comunicación, lo ponen así: las series la ponen muy bonitas, que todo es lujo, que todo es fácil, que todos son de plástico, que le pasan a todos las balas por los lados y que no pasa nada y no es verdad”, dijo.

Te puede interesar: Quién fue “El Culichi”, el pistolero señalado como abuelo de Peso Pluma

La Reina del Pacífico dijo que los narcotraficantes están conscientes que tienen dos opciones, la vida o la muerte porque les “encanta la adrenalina”.

“La adrenalina es un vicio”, acotó Ávila Beltrán y confesó que a ella le gustaba ese sentir, “pero ahora pienso mucho en mi hijo y mi prioridad y mi vida en él”.

Señaló que durante su crecimiento tuvo opciones de tomar otros caminos que no fueran el narcotráfico, como estudiar periodismo.

La Reina del Pacífico relató detalles acerca del popular video de su detención en donde se le apreció sonriendo (Captura de pantalla)

“Cuando yo tenía unos 13 o 14 años, yo le pedía mucho a mi madre que me enviara a un internado a otro país, yo quería algo diferente”, dijo, pero aseguró que cuando intentó estudiar periodismo tuvo un secuestro por lo que truncaron su carrera.

“Yo estudiaba en Guadalajara, tuve que salirme de la ciudad y después me fue como en una especie de confort de que ya me quedé agusto así y me dio flojera, perdí el interés de seguir en eso, pero me encanta el periodismo, la comunicación”, señaló en el programa Solo Con Adela, que compartió la primera parte de la entrevista con la mujer.

En este sentido, y a pregunta expresa si le gustaba la política, Sándra Ávila contestó: “yo ya no sé que es peor, la política o el narco”, contestó entre risas y aseguró ambos están relacionados hasta el día de hoy.

“Cuando yo venía de regreso de Texas a México, me dice un agente estadounidense, del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas). Nosotros no acabamos con el narcotráfico porque nos nos conviene, ¿qué te dice eso? Que ellos también quieren que siga el narcotráfico. ¿Qué entiendo yo? Que son los mismos”, comentó.

Información en desarrollo...