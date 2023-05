Cuándo y dónde será el concierto de Intocable en la CDMX

Su concierto gratuito en la CDMX será uno de los eventos más esperados del mes (Instagram)

Una de las bandas más famosas de música regional mexicana, Intocable, anunció en redes sociales un concierto gratuito en el Monumento a la Revolución Mexicana.

El grupo comandado por el cantante Ricky Muñoz deleitará al público capitalino con sus éxitos como: Robarte un beso, Prometí, Enséñame a olvidarte, Sueña y Contra viento y marea al tocar este sábado 20 de mayo.

El magno evento musical se realizará como parte de las celebraciones de una marca famosa de pantalones y prendas de mezclilla, que festejará su 150 aniversario.

¿A qué hora empezará el concierto?

El evento se llevará a cabo este sábado a las 17:01 horas. (Instagram)

El concierto de Grupo Intocable será de acceso libre y se llevará a cabo a partir de las 17:00 horas en la explanada del Monumento a la Revolución, ubicada en la colonia Tabacalera.

Además del show musical que se realizará en la plancha del Monumento a la Revolución Mexicana, la marca de ropa anunció que habrá muchas actividades gratuitas para el público por su aniversario.

Tailor Shop en la plaza de Perisur (17 de mayo al 4 de junio): Personalización gratuita de algunas prendas.

Levi’s Experience en Frontón Bucareli (19 a 21 de mayo): Espacio lleno de diferentes actividades.

Showcase en Parque México (19 de mayo): Concierto de artista invitado.

Actividades en su tienda ubicada en la calle de Madero en el Centro Histórico a partir del 20 de mayo.

Ricky Muñoz tiene pánico escénico

(Foto: Instagram/@mr.ricardomunoz)

Cabe recordar que en mayo de 2022, el vocalista de la banda, Ricky Muñoz, tuvo una complicación médica durante la presentación de Intocable en la Plaza de Toros de la Ciudad de México, aunque al principio trascendió que se había desmayado, el vocalista aclaró que solo se le había bajado la presión.

Mediante una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram y relató que se hizo los estudios pertinentes para determinar la causa de esa afectación; sin embargo, ninguno arrojó alguna enfermedad.

“Me hicieron estudios de sangre, del corazón, me checaron que si tengo venas tapadas, todo ese tipo de cosas, me hicieron esos estudios el día de hoy y gracias a Dios salí en físico perfectamente bien”, mencionó.

“El problema es mental y todavía estoy sacado de onda porque tenemos 28 años de estar trabajando, imagina decirles a ustedes ‘tengo pánico escénico’”, agregó.

Posteriormente, reiteró que no se desvaneció en la presentación: “Nunca me he desmayado, pero sí me falta el aire, no sé si han visto que en series cuando a alguien le falta el aire, que tiene pánico y empieza a respirar dentro de la bolsa, es básicamente lo mismo, personalmente me siento con coraje conmigo mismo porque ‘¿cómo a estas alturas del partido va a ser eso?’”, mencionó.

Ante este panorama, Ricky Muñoz tomó ayuda profesional para desarrollar sus presentaciones sin sufrir pánico escénico, lo cual ha sido favorable para en el presente.