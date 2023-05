¿Basta con ahorrar o es necesario invertir?

Griselda Dávila Aragón, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Panamericana

En artículos anteriores se abordo la necesidad de elaborar un presupuesto y en el incluir el rubro de “ahorro”, se profundizó ampliamente en la importancia de ahorrar, la siguiente pregunta sería: ¿es suficiente con tener dinero ahorrado?, ¿debo guardarlo bajo el colchón en la caja fuerte o la alcancía? ¿qué debo hacer con ese ahorro?

El dinero es el medio por el que podemos adquirir bienes y servicios y por ello es importante tener presente que este pierde su valor a través del tiempo por lo que es necesario invertirlo y se recomienda estar informado para hacerlo de la manera más eficiente.

Invertir tiene como objetivo incrementar nuestro patrimonio, que el dinero genere más dinero (interés) y que este interés sea mayor que la inflación para poder mantener el poder de compra (adquisitivo). Los bienes y servicios con el efecto de la inflación suben de precio, si el dinero se mantiene “estático” y no genera más dinero, el ahorro no será suficiente para adquirirlos. Por lo tanto, no es suficiente con ahorrar, es imprescindible invertir.

¿Qué debo saber antes de invertir?

En el tema de inversiones hay tres variables importantes que se deben evaluar antes de decidir dónde invertir el dinero:

1. Rendimiento. El porcentaje que el instrumento en el que se invertirá ofrece sobre el capital.

2. Riesgo. Incertidumbre, mejor conocido como la probabilidad de perder o ganar.

3. Plazo. Tiempo en el que se invertirá el dinero y no será disponible (líquido).

La regla en inversiones indica que a mayor riesgo (y plazo) mayor rendimiento, lo cual en sentido positivo indica que estamos ante la posibilidad de ganar mucho más dinero en instrumentos riesgosos que de bajo riesgo, pero debemos leer entre líneas que esto también implica poder perderlo con la misma probabilidad. Por lo tanto, antes de tomar la decisión de donde invertir es conveniente conocer tu perfil cómo inversionista.

¿Cuál es mi perfil como <b>inversionista</b>?

Estas son las características de la preferencia sobre el riesgo y que se ven influenciadas por algunas variables como:

• Edad. A menor edad se suele ser más “atrabancado”. La etapa productiva y de generación de recursos apenas inicia a los veinte, no así para aquellos que superamos los cuarentas y el tiempo para ahorrar e invertir se acorta por lo que se espera un perfil más conservador conforme el tiempo de vida de una persona transcurre y más arriesgado a menor edad.

• Educación financiera. ¿Se tienen conocimientos de los instrumentos de inversión disponibles en el mercado, sus plazos, rendimientos y riesgos? La información y el conocimiento es poder y permiten la toma de decisiones.

• Personalidad. Aunado a la edad y al conocimiento en temas financieros, imparta como reaccionamos ante la incertidumbre o también llamado riesgo.

Los perfiles de inversión suelen ir directamente relacionados con la actitud que tenemos frente al riesgo.

Un inversionista adverso al riesgo es conservador en sus decisiones, prefiere inversiones sin incertidumbre, aunque impliquen un bajo rendimiento. Sus instrumentos son generalmente garantizados y acreditados al vencimiento del documento. Generalmente son personas de edad avanzada.

Un Inversionista neutral tomará riesgos moderados que pueden representarle pérdidas, pero no excesivas y por lo tanto su rendimiento será medio. Generalmente son personas de edad media con ingresos fijos.

Un inversionista amante del riesgo lo llamo “adicto a la adrenalina” en tema de inversiones. Le gustan las grandes apuestas financieras. Generalmente son personas jóvenes con grandes recursos financieros.

A pesar de que cada perfil tiene asociada un rango de edad, no implica que exista gente joven adversa al riesgo o de edad avanzada amante del mismo.

¿En qué debo invertir?

Una vez identificado el perfil de inversionista hay que informarnos sobre los instrumentos disponibles, para ello es indispensable acercarnos a instituciones financieras reguladas (bancos, casas de bolsa, fondos de inversión, etc) , alejarnos de lo que este fuera del sistema financiero y analizar: plazos de inversión, montos de inversión, tasas y riesgo que mejor se ajuste a nuestro perfil de inversión.

Hay que recordar que la inversión no solo se realiza en instrumentos financieros, pueden ser también en bienes inmuebles, arte, metales preciosos y moneda extranjera, pero estos son menos líquidos.

Es importante tener siempre presente que el riesgo está presente en toda decisión de inversión, se puede manejar por medio de la diversificación, que implica invertir en diferentes instrumentos, pero nunca se elimina.

Las personas expertas en inversiones siempre dicen que “nunca hay que poner todos los huevos en una misma canasta” y que las mejores decisiones se toman con información.

Escrito por Dra. Griselda Dávila Aragón. Profesor investigador de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Panamericana.