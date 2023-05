Lillian Griego, novia de Carlos Parra, compartió desgarrador mensaje y videos inéditos: “Me duele respirar”

La influencer tenía planes de matrimonio con el intérprete de banda.

A pocos días del accidente vial que le quitó la vida al cantante Carlos Parra, vocalista de Los Parras, ocurrido en Phoenix, Arizona, los allegados del músico continúan sufriendo su duelo ante la inesperada muerte del joven de 25 años.

Ahora, luego de que César, gemelo del intérprete de regional mexicano, dedicara un emotivo mensaje a su hermano, Lillian Griego, quien fuera la novia de Parra reapareció en su popular cuenta de Instagram con una conmovedora despedida.

La influencer que sostenía una relación desde 2014 con el fallecido cantante compartió un video donde se le puede ver en múltiples momentos íntimos y cotidianos con quien fuera su pareja: juntos en el supermercado, en cenas, en fiestas, jugando con un perro y paseando por la calle son algunos de los pasajes que la creadora de contenido compartió, en los que la constante son las risas de la pareja que vivió divertidos momentos, según la publicación.

“Siempre serás el amor de mi vida y lo más bello que la vida me dio. Te amaré por el resto de mis días mi neno hermoso. Tengo tanto dolor. Mi cabeza no logra entender que ya no estás. Me duele hasta respirar sin ti”, comenzó en su mensaje la joven que es seguida por más de dos millones de followers en la red social de fotografías.

Carlos Parra era una figura popular también en TikTok (Foto: Instagram)

“Tenías un corazón enorme mi bebé, como nadie en este mundo. Gracias por ese amor tan hermoso y único que me diste, gracias por hacernos reír a todos con tu bailecito y tus ocurrencias, gracias por tu voz hermosa y gracias por ser lo más hermoso que me pasó en esta vida”, añadió la influencer radicada en Arizona.

“Eras toda mi felicidad, te llevaste mi corazón contigo nenito. Daría mi vida por tenerte otra vez. Descansa en paz mi niño bello. Vivirás eternamente en nuestros corazones. Te amo mi amor , por siempre - tu nenita”, remató la joven quien agradeció al público que ha mostrado su consternación por la trágica muerte del artista.

“A todas las personas que amaban a mi Carlos, gracias por sus mensajes y sus oraciones en estos momentos tan dicifiles. Llévenlo siempre en su corazón, sigan escuchando su música y recordándolo como el hermoso hombre que era. Gracias por ser parte de nuestra historia de amor”.

La influencer constantemente dedicaba palabras de amor a su pareja, el cantante Carlos Parra. (Ig: @lilliangriego)

Este día también, 9 de mayo de 2023, la agrupación Los Parras dio a conocer la canción que Carlos alcanzó a grabar y que dedicó a Lillian, “el amor de su vida”.

“Con mucho cariño les compartimos este video de la canción que nuestro Carlos estaba ansioso por sacar para el amor de su vida @lilliangriego... descansa en paz hermanito hermoso y desde el cielo canta esta canción que te vamos a seguir escuchando siempre... te amamos con todo nuestro corazón”, se lee en el perfil de la agrupación basada en Phoenix, Arizona.

Carlos Parra falleció a causa de un accidente en una carretera de Arizona, Estados Unidos (Foto: Instagram)

“Siempre supe que eras tú al cruzar nuestras miradas... supe que eras mi destino, no sé ni cómo me acerque, fue un imán... que aquí llegué y me sentí correspondido... y es que eres tú la mujer que yo soñaba... y poderla presumir, sí, sí eres tú, la mitad que me faltaba... no pienso dejarte ir, acompáñame en mi viaje que yo contigo soy feliz...” se escucha en la voz del fallecido en la canción de banda dedicada a la creadora de contenido.

El cantante grabó una última canción que dedicó a su novia Lilian Griego

El funeral de Carlos Parra se llevará a cabo el próximo miércoles 10 de mayo en el Legends Events Center de Phoenix, Arizona. Las puertas se abrirán a partir de las 16:00 h, tiempo local y se podrá permanecer en el recinto hasta la 01:00 de la madrugada del jueves 11 de mayo.

Para este mismo día se tiene previsto el sepelio y una misa en el Holy Cross Cemetery en la localidad de Avondale. Asimismo la agrupación enfatizó en que el funeral será abierto al público para que sus seguidores den el último adiós al joven cantante.