Exparticipante de “Enamorándonos” debutó como boxeador y perdió por nocaut

Osky protagonizó un tórrido romance con "La Bebeshita" en Enamorándonos. (Instagram: @oscararturo23 // TikTok: @marcoantoniomateo12)

Ya pasaron más de tres años desde que terminó Enamorándonos, un programa de televisión que causó sensación en México por su propuesta para encontrar el amor. Su impacto fue tan grande que tanto sus conductores, Carmen Muñoz y Adrián Cue, como sus amorosos más famosos continúan siendo recordados y cada uno ha logrado mantenerse vigente en el mundo del entretenimiento con sus proyectos profesionales.

Tal es el caso de Daniela Alexis Trillo “La Bebeshita”, quien debutó como presentadora de televisión en Venga la Alegría Fin de Semana, o Katerinne Huerta, mejor conocida con su sobrenombre artístico Bellakath, pues tras su paso por el programa incursionó en la industria musical y ganó fama internacional con su éxito La Gatita.

Pero no solo ellas lograron construir una carrera tras su paso por Enamorándonos, también lo hicieron otros examorosos como Oscar Tlatelpa, quien persiguió sus sueños sobre el ring y tras meses de arduo entrenamiento debutó como boxeador profesional el 05 de mayo de 2023 en la Sala de Armas de Ciudad Deportiva ubicada en la Ciudad de México, pero lamentablemente perdió por nocaut.

Osky ya había protagonizado otros enfrentamientos antes de su debut profesional. (Instagram: @oscararturo23)

Osky, como solían llamarlo en Enamorándonos, utilizó su cuenta de Instagram para compartir con su millón de seguidores todo su proceso, desde sus primeros entrenamientos y enfrentamientos con sus compañeros hasta su debut profesional. Esta vez no fue la excepción, pues desde que anunció su presentación estelar comenzó a publicar fotografías y videos de su preparación, pesaje oficial y pelea.

Tras perder por nocaut, Oscar compartió un agradecimiento para todas aquellas personas que llo apoyaron durante su viaje para convertirse en un boxeador profesional y aseguró que seguirá entrenando para ganar su segunda pelea.

“Agradecido con la vida por haberme permitido lograr otro sueño que fue el de debutar como boxeador profesional, lamentablemente perdí! Y aunque estoy destrozado y no sé de donde sacaré fuerzas para seguir, sé que lo haré… Gracias a todos por su apoyo, a las personas que fueron, a mi equipo @gallorojo_boxingclub, a mis amigos y compañeros y a mi familia que es todo para mí”, escribió en Instagram.

Osky perdió ante Rafael "El Tigre" Campos. (Instagram: @oscararturo23)

Como era de esperarse, la sección de comentarios se llenó con muestras de cariño y buenos deseos para el también modelo de OnlyFans por su debut como boxeador profesional. Entre las reacciones destacó la presencia de Carmen Muñoz, quien aplaudió su esfuerzo y dejó entrever que se mantiene al pendiente de las actividades de los exparticipantes de Enamorándonos.

“Es la primera de muchas, a levantarse y seguir porque tienes todo para lograrlo!”, comentó la conductora de Cuéntamelo Ya!.

Aunque la mayoría de reacciones fueron positivas, algunos usuarios de la plataforma lanzaron comentarios burlescos sobre cómo perdió Osky en su primer enfrentamiento profesional. Incluso, recordaron una canción que solían cantar en el programa cuando un amoroso rechazaba una cita con un pretendiente.

Oscar junto a un miembro de su equipo. (Instagram: @oscararturo23)

“Ya eres noque noque noqueado”. “Te noquearon pero sabroso”. “Ni de conductor, cantante y boxeador la haces papito, mejor consígase un oficio u otra vocación”. “Haz otra cosa niño no arriesgues mas tú vida el box no es lo tuyo”. “Muy mala defensa, Con la guardia abajo por eso te mandaron a dormir”. “Roma no se hizo en un día”. “¿Eso es boxear ? Con razón te desmadraron”, fueron algunos comentarios.

Aunque Oscar Tlatelpa publicó imágenes de su primer pelea, no mostró cómo perdió. Fue gracias a algunos asistentes que se trascendió que el enfrentamiento terminó antes de lo esperado porque el contrincante del ex enamorándonos, Rafael “El Tigre” Campos, conectó un derechazo en su contra provocando que cayera sobre el ring.

El referí no tuvo otra opción que terminar el enfrentamiento, pues Oscar no logró recuperarse tras el nocaut.