Encuesta mostró que Sandra Cuevas perdería reelección en 2024

El 53.4 por ciento de los habitantes de la alcaldia Cuauhtémoc no votarían por la reelección de Sandra Cuevas, según la encuesta de Massive Caller (Twitter/@SandraCuevas_)

La alcaldesa de la Cuauhtémoc en la Ciudad de México, Sandra Cuevas Nieves no repetiría en su cargo en el 2024, ya que la más reciente encuesta de la empresa Massive Caller, la preferencia electoral la tiene Movimiento de Regeración Nacional (Morena).

En dicha encuesta del 6 de mayo, se cuestionó sobre si votarían por ella en caso de que la alcaldesa en funciones quisiera reelegirse en la Cuauhtémoc, el 53.4 por ciento contestó que no votaría por ella.

De acuerdo con dicho estudio, si la alcaldesa buscará la reeleción en dicho puesto, no lo lograría, ya que el partido Morena recuperaría la alcaldía por una diferencia de tan solo 5.5 por ciento, frente a la alianza opositora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Demócratica (PRD).

Sandra Cuevas Encuesta Cuauhtémoc

Ya que al cuestionar, ¿Por cuál partido político votaría usted? para la alcaldía Cuauhtémoc, el partido Morena tendría el 40.8 porciento de la preferencia electoral, mientras el 35.3 por ciento sería para la alianza Va por México en la Ciudad de México.

Y en un lejano tercer lugar, fue para el partido de Movimiento Ciudadano, que apenas obtendría el 4.4 por ciento de votos de la intención del voto en una de las alcaldías más importantes de la capital. Sin embargo, los indecisos suman un 15.4 por ciento, lo cual podría darle la vuelta al resultado de la elección.

Mientras las personas que si lo harían, suma el 34.4 porciento, es decir, sólo tres de cada siete habitantes aceptarían que se reeligiese la exmorenista. Asimismo, el 12.2 por ciento reflejan incertidumbre, ya que tal vez votarían por ella.

Alcaldesa con mucha polémica

Sandra Cuevas perdería la reelección en la Cuauhtémoc (Massive Caller)

Sandra Cuevas ha tenido un administración bastante polémica al frente de la alcaldía Cuauhtécmoc, ya que ha tenido diferencias con la Jefa de Gobierno, así como con presentadoras de noticias y la ciudadanía en general, que critican la forma en que se comporta y gobierna.

En su momento, Sandrá Cuevas hizo críticas a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo por el concierto que se realizó en el Centro Histórico de la capital, con la presentación de la cantante española Rosalía, ya que aseguró que los recursos gastados, se hubieran podido invertir en obras y servicios.

“Se gasta más de un millón de dólares para satisfacer su ego, para satisfacer su carrera hacia la Presidencia de la República. Quiero decirte Claudia Sheinbaum Pardo que estás haciendo todo lo que no se debe hacer para enterrar tu misma esa candidatura. Te lo he dicho, tú no vas ser Presidenta, pero no porque lo diga Sandra Cuevas, sino porque tú no haces lo que necesita la ciudadanía”, había declarado.

La alcaldesa Sandra Cuevas se presentó en la Plaza Río de Janeiro y les dijo a mujeres de colectivos y grupos feministas que ya no podrían vender en dicha plaza sus productos (Twitter)

De la misma forma, la alcaldesa fue criticada por su política de eliminar los tradicionales rótulos de los distintos puestos de comida, ya que fue duramente señalada en redes sociales y la medida fue llamada como “autoritaria y clasista”, a pesar de ello, no dio marcha atrás y se pudo ver el cambio del color de las estructuras, de hecho hay puestos ambulantes que debieron pintar y poner lonas de color blanco con franjas azules.

Otro caso que causo polémica, fue cuando Cuevas Nieves se salió de una entrevista radiofónica con la periodista Adriana Pérez Cañedo porque consideró que le habían faltado al respeto por haberla llamado “señora”.

“Yo le estoy hablando con mucho respeto, no tiene que usted que dirigirse conmigo de esa forma. Me llama usted señora, me está interrumpiendo, usted me hace la invitación para hablar, usted me habla de una forma grosera”, había declarado en ese momento.

Y el último momento complejo, fue cuando el pasado 29 de abril, la alcaldesa se presentó en la Plaza Río de Janeiro y les dijo a mujeres de colectivos y grupos feministas que vendían diversos productos en dicha plaza, que ya no podrían instalarse al día siguiente, es decir, el pasado 30 de abril.