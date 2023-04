César Cravioto defendió a Monreal ante las críticas y señalamientos de la oposición por las votaciones del INAI

César Cravioto defendió a Monreal ante el PAN (Fotos: Cuartoscuro)

El senador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), César Cravioto Romero, salió a la defensa del presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, ante las críticas y señalamientos de los integrantes del bando opositor.

La tarde de este 27 de abril se llevaron a cabo las votaciones para nombrar a los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) después de casi un mes desde el veto del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sin embargo, los senadores del oficialismo y los de la oposición se enfrentaron en una lucha campal en la tribuna del Senado ante el rechazo de Ricardo Salgado Perrilliat. Esto llevó a la oposición a criticar y señalar al coordinador de la bancada morenista, quien habría concretado acuerdos para que se votará sí o sí el este 27 de abril.

Ante estos enjuiciamientos hacía el senador, su compañero de bancada, Cravioto Romero, destacó que, a diferencia de lo que se alegaba, Ricardo Monreal sí había respetado los acuerdos, pero ello no significaba que la bancada iba a votar a favor de los nombramientos.

En este sentido, el senador Romero destacó que las votaciones sí se llevaron a cabo como lo pedía la oposición, por lo que su alegatos y quejas no procedían como deberían.

“El senador Ricardo Monreal cumplió cabalmente su acuerdo con los otros grupos parlamentarios. En el primer punto de la orden del día estaba el tema del INAI y se votó, punto. No les gusto la votación, insisto, qué quieren estos del PAN, qué votemos como ellos instruyan. No, nosotros votamos como nos instruye el pueblo de México, solo nos debemos al pueblo de México”, destacó el senador en entrevista a medios en el Senado.

Y es que días previos el también aspirante a candidatura presidencial (Monreal) sostuvo encuentros con senadores de la oposición— sobre todo de Acción Nacional—para poner como prioridad el nombramiento de los comisionados del organismo autónomo, incluso en la mañana de este 27 de abril el senador morenista se reunió con todos los coordinadores de la Cámara Alta para pactar los acuerdos.

No obstante, en la deliberación para aprobar a Ricardo Salgado Perrilliat como integrante del INAI, la bancada morenista se posicionó en contra con 67 votos vs 43 a favor. Esto desató el descontento de los opositores quienes con pancartas, gritos y más, tomaron la tribuna del Pleno del Senado.

Los opositores exigían seguir con las votaciones, pues el INAI no podía seguir sin sesionar ante la falta de nombramientos. A pesar de ello, el presidente de la Cámara alta, Alejandro Armenta, levantó la sesión y convocó hasta el día de mañana, 28 de abril, a los senadores.

“Ellos están acostumbrados a ejercer violencia (la oposición), lo han hecho en varios momentos. Dimos un tiempo suficiente para evitar que hubiera confrontación, les dimos una pausa para que pudieran tranquilizarse. Lamentó mucho que la mesa directiva haya sustraído la campana con la que se conduce la sesión. Eso es un acto violación gravísimo”, destacó el senador ante las críticas.

Sin embargo, los legisladores de la oposición continuaron criticando y señalando lo sucedido, sobre todo contra Ricardo Monreal a quien acusaron de no haber respetado los acuerdos.

“Hay muchas leyes que nosotros estamos dispuesto a votar a favor pero hoy, no sé cómo le va a hacer el senador Monreal para volverse a presentar con nosotros con una propuesta cuando ya incumplió con su palabra”, destacó el senador del PAN, Gustavo Madero.