AMLO se reunió con Elena Poniatowska previo a recibir Medalla Belisario Domínguez: “la más inteligente”

La relación entre Poniatowska y el presidente López Obrador es cercana (Foto: EFE/ José Méndez)

La mañana de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se reunió con la escritora y periodista Elena Poniatowska, luego de terminar su conferencia de prensa mañanera. Poniatowska Amor fue propuesta por el Senado para recibir la Medalla Belisario Domínguez, máxima distinción que otorga el Estado mexicano en reconocimiento por sus contribuciones al país y a la humanidad.

Fue por medio de redes sociales, que el mandatario nacional compartió una imagen en la que también puso un mensaje, señalando que el Senado “no erró”, pues calificó a la periodista como la mejor escritora de nuestros días, pero sobre todo, ha estado siempre con los que sufren y luchan por los demás.

“En esta ocasión no erraron los senadores al otorgar la Medalla Belisario Domínguez a Elena Poniatowska. Elenita es la mejor escritora de nuestros días, la más inteligente, pero sobre todo la que ha estado siempre con los que sufren y luchan por los demás. Es una santa laica”, escribió el mandatario nacional en sus redes sociales.

(Twitter AMLO)

Este miércoles la periodista recibe la presea en el Senado de la República, sin embargo, el presidente López Obrador no estará presente. El pasado jueves 13 de abril, AMLO confirmó que no asistiría a la entrega de la medalla Belisario Domínguez a Poniatowska.

El mandatario argumentó que su decisión de no asistir a la ceremonia (y a otros actos de esa índole) responde al “malestar de los adversarios”, quienes, dijo, solo buscan espacios y las oportunidades adecuadas para lanzarse en su contra. “Ya no voy a esos actos porque hay muchas agresiones. Están muy enojados nuestros adversarios y montan espectáculos. (...) Para tener fama pueden faltarme al respeto o humillarme”, señaló AMLO.

A ello, López Obrador justificó que busca cuidar la investidura presidencial ante los ataques a su persona. “Y pues tengo que cuidar la autoridad. Porque eso les daría gusto, ¿no?, a los adversarios, potentados, a los corruptos, a los que quieren vernos como colonia y no aceptan de que somos un país independiente y soberano. Entonces, hay que cuidarse y hay que cuidar la investidura presidencial”, insistió, al justificar su ausencia.

Además, en esa ocasión, el presidente de México consideró que la escritora se encuentra muy lúcida para su edad, y pese a que la intelectual ha manifestado en fechas recientes su desencanto del movimiento obradorista, el fundador de Morena destacó que “ella siempre nos apoyó”. También recordó que su participación en los movimientos sociales data desde 1968.

El presidente informó, desde hace unos días, que no asistiría a la entrega de la presea.

“Es un orgullo don Belisario y entregarle la medalla de un hombre así a una mujer consecuente como Elenita Poniatowska pues es todo un acontecimiento, ¿no? Porque se les han entregado a gentes que no la merecían, nada más que por la politiquería, ¿no?”, expresó el mandatario.

En una entrevista con la periodista Carmen Aristegui, la escritora Elena Poniatowska dijo que la crítica, a AMLO, le hace un bien enorme. Ariestegui le preguntó a Poniatowska si ya había terminado el discurso que dará al recibir la presea, a lo que la escritora dijo que “ya lo terminé, pero lo hice como del kinder (...) que ser periodista es un oficio muy noble que me ha hecho amar muchísimo a mi país, y que me ha dado muchísimo porque siempre las palabras que me dicen me han enriquecido, que he tenido la suerte de hablar con Octavio Paz, con David Alfaro Siqueiros, en Lecumberri, con muchísimos presos, yo aprendí muchísimo de los presos, y de hablar con gente valiosísima, que jamás hubiera yo podido yo tratar ni conocer si no soy periodista, pero no se me ha ocurrido, no he pensado en una crítica, pero podría ser, ni he pensado tampoco en algún elogio”.

Sobre el tema de que no asistirá AMLO a la entrega de la medalla, la periodista dijo que le dolía, pues tenía ganas de verlo, pero al mismo tiempo lo comprendía.