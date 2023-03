La canción que dio origen a la tendencia de regalar flores amarillas cada 21 de marzo

Cada 21 de marzo se ha vuelto tradición regalas flores amarillas (Freepik)

Las flores amarillas se han popularizado a través de redes sociales en los últimos días luego de que internautas lanzaran indirectas sobre recibirlas o enviarlas este 21 de marzo.

Te puede interesar: Por qué se regalan flores amarillas el 21 de marzo en México

Aunque la tendencia ha coincidido con la llegada de la primavera, los videos, fotografías y mensajes publicados en plataformas digitales como Tik Tok o Facebook respecto al tema han generado gran confusión entre aquellas personas que no entienden el por qué se regalan -o reciben- flores amarillas en esta fecha.

Y es que el contexto se remonta a los primeros años de la década de los 2000 cuando en Argentina se emitió el primer capítulo de una telenovela infantil que alcanzó el éxito tanto en América Latina como en España: Floricienta.

Tiktok recuerda a Floricienta con un tierno trend en la red social.

Con dos temporada y 361 episodios, la telenovela juvenil gira en torno a la historia de Florencia, una carismática y vivaz adolescente que comenzó a trabajar como niñera en casa de la familia Fritzenwalden.

Te puede interesar: Aquí te están esperando tus flores amarillas en CDMX

Antes de llegar a dicha mansión y en su afán de subsistir, Florencia trabaja en una verdulería al mismo tiempo que era vocalista de una banda musical.

Como toda joven que vive sus primeros romances, Florencia se enamora de Federico Fritzenwald, el hermano mayor de otros cinco a los que cuidaba la adolescente luego de que sus padres murieran.

Te puede interesar: Descubre por qué se regalan flores amarillas

De este modo, dentro de la telenovela infantil se escuchó por primera vez el tema “Flores Amarillas”, canción en la que Florencia fantaseaba con que Federico le regalara dicho peculiar detalle.

En la telenovela juvenil Floricienta se popularizó el tema "Flores Amarillas"

“Él la estaba esperando con una flor amarilla, ella lo estaba soñando con la luz en su pupila y el amarillo del sol iluminaba la esquina”, se escucha en los primeros segundos del popular tema juvenil.

De acuerdo con la información de la canción disponible en Apple Music, la composición está atribuida a María Cristina Giacomi y a Nilson Carlos Zulisber.

A lo largo de tres minutos y 21 segundos, el popular tema que ha generado revuelo en redes sociales narra el encuentro entre Florencia y Federico en el que las flores amarillas que ella tanto anhelaba son las protagonistas de la romántica historia.

“Ella sabía que él sabía que algún día pasaría que vendría a buscarla con sus flores amarillas, no te apures no detengas el instante del encuentro está dicho que es un hecho no la pierdas, no hay derecho no te olvides que la vida casi nunca está dormida”, se escucha en el coro de la canción.

La popular canción narra parte del romance entre Florencia y Federico (captura video)

Más adelante la popular canción narra el encuentro entre Florencia y Federico el cual sucede en un bar desierto al cual ella llegó en una limusina amarilla.

“En ese bar tan desierto los esperaba el encuentro, ella llegó en limusina amarilla, por supuesto. Él se acercó de repente y la miró de frente. Toda una vida soñada y no pudo decir nada”, se escucha en una segunda parte del tema.

El romance entre ambos protagonistas de la novela juvenil ha sido avivado en redes sociales a casi 20 años de su estreno y es que, al igual que Florencia, miles de personas anhelan recibir unas flores amarillas por parte de algún ser querido.

La fecha está relacionada a la llegada de la primavera, no obstante, hay que tomar en cuenta que dicha estación llega en diferentes fechas tanto en el hemisferio sur como en el norte. Y es que mientras que en México llega en marzo, en Argentina entra en septiembre, motivo por el cual también el 21 de septiembre dicha tendencia vuelve a cobrar auge.

El color amarillo se encuentra relacionado con la alegría, la inteligencia, la felicidad, la energía y la originalidad. En tanto, el inicio de la primavera está asociado a la revaloración y la renovación de la energía.