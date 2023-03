Qué celulares son compatibles con el chip CFE

No todos los celulares son compatibles con el nuevo chip (REUTERS/Luis Jaime Acosta)

El pasado 2022 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó sobre el nuevo servicio de telefonía e internet que brindará a través de una Tarjeta SIM. Sin embargo, la dependencia gubernamental indicó que antes de adquirir este servicio , los usuarios deberán de comprobar si sus celulares móviles con compatibles.

La CFE no ha indicado si alguna marca en específico no es compatible con su servicio. A pesar de ello, no todos los teléfono móviles podrán adquirirlo, pero entre las marcas más comunes y utilizadas se encuentran:

-Galaxy: S8 y S8+; Galaxy Note, Galaxy A5, Galaxy A7, Galaxy A8 A8

-Apple: iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone 11 y más

-Sony: Speria XZ Premium y Xperia XZ1

-LG: G6 y G6 plus

-Huawei: Mate 10 y Mate 10 lite

-Motorola Z2 Force y G5 Plus

Cabe destacar que estos modelos son los más ocupados entre los usuarios. Sin embargo, no quiere decir que otras marcas y series de modelos no sean compatibles con el chip CFE. La Comisión informó que para aquellas personas que deseen saber si su teléfono celular puede coincidir con la tarjeta SIM deberán ingresar al sitio cfeinternet.mx.

La tarjeta SIM puede ser adquirida en algún punto de venta (Till Simon Nagel/dpa)

En esta página habrá un apartado de Compatibilidad en donde los usuarios tendrán que ingresar los 15 dígitos del IMEI ( código identitario que contiene cada modelo de celular), y que se encuentra en la información general del dispositivo. El sitio rastreará el número de serie y notificará a la persona.

Si el usuario cuenta con dificultades para saber el número de su IME, la compañía indicó que se puede marcar al *#06# en donde se proporcionará los dígitos correspondientes a cada teléfono celular. De esta manera la persona podrá seguir con los pasos antes mencionados.

En caso de que el usuario no encuentre compatibilidad con su dispositivo móvil, éste deberá dirigirse a las oficinas de la Comisión de Electricidad en donde podrá recibir asesoría.

Cabe destacar que las personas que desean adquirir el servicio de telefonía e internet de la Comisión de Electricidad deberán cambiar de compañía móvil, por lo que se le advierte al usuario que el número telefónico será distinto una vez instalando el nuevo chip.

La CFE informó que la tarjeta SIM podrán ser adquiridas de manera gratuita (Archivo)

Sin embrago, para las personas que deseen conservar su número celular con el que cuentan en la antigua tarjeta SIM, los usuarios tendrán que iniciar sesión en la página oficial de la CFE Internet y crear una cuenta. De esta manera se deberá llenar un cuestionarios y esperar las indicaciones del sitio para los pasos siguientes.

Dónde adquirir el Chip de la CFE

La Comisión ha informado que la Tarjeta SIM se podrá adquirir de manera gratuita para aquellos que estén registrados en los programas de Bienestar del Gobierno de México, y posteriormente se pretende que éste lo sea para todos los habitantes.

La CFE indicó que existen al menos 141 sucursales autorizadas para adquirir las Tarjetas SIM, para ello el usuario podrá ingresar al sitio oficial para ubicar el lugar más cercano. A la par, la Comisión señaló que se abrirán 79 kioskos de atención, los cuales brindarán servicio de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 4 de la tarde.

Los primeros en poder cambiar su SIM por uno de CFE en CDMX, serán los beneficiarios del Programa para el Bienestar.

En estos kioskos. las personas podrán conseguir la Tarjeta SIM, quienes deberán presentar comprobante de estar inscrito en algún programa del Bienestar, una identificación oficial, comprobante de domicilio y presentarlo en alguno de los kioskos instalados. Para saber la ubicación de éstos establecimientos se deberá estar al pendiente de las redes sociales de la dependencia y del programa del Bienestar.

Cabe destacar que los paquetes telefónicos sí tendrán un costo, los cuales podrán variar de acuerdo al plan que desee obtener el usuario. Estos van de los 45 pesos hasta los 2 mil 100.