En Edomex cada candidata gastará más de 400 millones de pesos

La 3a. Sesión Ordinaria del IEEM, donde se aprobó que cada candidato y candidata al gobierno del Edoméx pueda gasta hasta 448 mdp en campaña Foto: Twitter/IEEM

Mientras las precandidatas a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez y Alejandra Del Moral, están en espera de poder registrarse como abanderadas oficiales el 2 de abril próximo por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Partido Revolucionario Institucional (PRI), respectivamente, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) fijó lo que podrán gastar en campaña.

Te puede interesar: Mientras PRI ruega debates, Delfina no cede en las encuestas

El Consejo General del Instituto Electoral mexiquense fijó en 448 millones 801 mil 622 pesos y 94 centavos como recursos que podrán gastar cada una de las candidatas y candidatos en la campaña para las elecciones del 4 de junio en el Estado de México, lo que representa un costo para cada mexiquense en promedio de 26 a 27 pesos, incluidos los niños que no votan.

Esto representa más del 50 por ciento de lo aprobado, ya que en el año 2017, la cifra que se asignó fue de 285 millones de pesos. El Consejo General aprobó el proyecto de acuerdo por unanimidad, en el acuerdo IEEM/CG/37/2023, se establece que el tope de gastos de campaña que determina el Consejo General para cada partido político o coalición, es la cantidad que resulte de multiplicar el 34% del valor diario de la UMA vigente, por el número de la ciudadanía inscrita en el padrón electoral en el Estado, con corte al último mes previo al inicio del proceso electoral.

Te puede interesar: Morena y Delfina mantienen la preferencia electoral por el Edomex

Según el valor actualizado del UMA que tuvo en enero fue de 103.74 pesos diarios y el padrón electoral registrado en el EdoMéx por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) es de 12 millones 724 mil 164 electores, al multiplicar estas cifras, da un monto superior de 448 millones que podrán gastar en campaña.

La precandidata de Morena al gobierno del Edoméx, Delfina Gómez, no se ha pronunciado sobre si aceptará los 5 debates que le proponen Imagen: Morena

En la sesión los integrantes del IEEM aprobaron en fast track los gastos que podrán realizar cada partido, candidato y candidata, ya que no hubo espacio para preguntas y réplicas por si hubiera alguna duda, simplemente el acuerdo se puso a votación y fue aprobado sin más.

Te puede interesar: Fox pidió a Alfredo del Mazo “jugársela” por Alejandra del Moral para vencer a Morena

Cabe recordar que en la elección del año 2011, los gastos para campaña fue de 203 millones 393 mil pesos por candidato; en 2017, donde participó Delfina Gómez, Josefina Vázquez y Alfredo del Mazo, registro los 285 millones y ahora se aumenta más, con 448 mdp.

Las campañas electorales arrancan el próximo 3 de abril, por lo que cada aspirante a la gubernatura, no podrá exceder ese monto en gastos de campaña, sin embargo la precandidata del PRI, Alejandra Del Moral y a su partido, fueron obligados por el IEEM a bajar 500 espectáculares con la imagen de la ex diputada federal por violar la ley con presuntos actos anticipados de precampaña y/o campaña, ya que estabán repartidos por las avenidas principales de todo el Estado de México, sin embargo no se contabilizó como un gasto.

El IEEM ordenó en enero pasado que la precandidata Alejandra Del Moral quitará 500 espectáculares por violar la ley electoral. Foto: Redes Sociales

“Al encontrarse elementos por los cuales pudiera existir una estrategia de publicidad atípica o inusual, por tratarse de propaganda con características y particularidades que denotan identidad en su contenido, difundida por medio de espectáculares, en la que se busca posicionar a Alejandra Del Moral Vela, con la circunstancia que en la actualidad se encuentra en curso el proceso electoral para renovar la gubernatura, lo que pudiera violar los principios electorales y podría constituir actos anticipados de precampaña y/o campaña”, habia señalado el IEEM.

Durante la sesión también se aprobó un convenio específico para la colaboración y coordinación entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y el IEEM en materia de conteo rápido, además fue aprovechado el momento para que los representantes del Revolucionario Institucional, Acción Nacional, PRD y Nueva Alianza,exigieran cinco debates, cuando por ley sólo se tiene asignados dos y la morenista ha ignorado a sus contrincantes.

A esta propuesta se sumó la realizada por la organización “Causa en Común” el pasado 9 de marzo, sin embargo fue hasta el 13 que publicó una carta en su twitter donde pedía a las candidatas de Morena y del PRI que realizarán un debate en el tema de seguridad, donde el estado que gobierna el priista Alfredo del Mazo está reprobado por los altos índices delictivos y por la corrupción de las policías municipales y estatales.

Alejandra del Moral responde a la propuesta de debate que propone "Causa en Común" sobre el tema de Inseguridad que tiene el Edomex. Imagen: Twitter/Alejandra Del Moral

“Por ello, Causa en Común la exhorta a dar a conocer sus propuestas en materia de seguridad durante su campaña por la gubernatura del Estado de México, y con ello fomentar la participación de la ciudadanía, con especial énfasis en sus propuestas sobre prevención del delito, proximidad social, atención a victimas, desarrollo policial y procuración e impartición de justicia. Lo anterior con el objetivo de replicarlas en los debates con la candidata de oposición a efecto de conocer sus posturas y robustecer la política pública en estas materias dentro del Estado”, se lee en el comunicado.

A este llamado, sólo la candidata priista reaccionó en su Twitter para que se lleve a cabo este debate y señaló que, “Qué bueno que la sociedad civil demanda un debate. En la alianza también queremos que los ciudadanos conozcan las propuestas de sus candidatas para que decidan mejor. Esperamos la respuesta de @delfinagomeza para organizarlo”, sin embargo la morenista sigue ignorando a la priista, que sea de paso, va en segundo lugar en la contienda electoral.