Felicia Mercado evidenció mala organización en Jaripeo Sin Fronteras de la Dinastía Aguilar

La actriz Felicia Mercado fue invitada VIP del evento Jaripeo Sin Fronteras que fue ofrecido el 4 de marzo en la Monumental Plaza de Toros por Pepe, Angela y Leonardo, la Dinastía Aguilar, sin embargo la presentadora detalló que terminó abandonando el evento ante la mala organización que tuvo y luego de presuntas agresiones hacía uno de sus acompañantes.

El concierto Jaripeo Sin Fronteras se llevó a cabo en la Plaza de Toros ubicada en la Ciudad de los Deportes, en Ciudad de México, logrando el lleno total pese a que se había indicado que no se había vendido ni el 20 por ciento del boletaje del lugar. Aunque algunas versiones señalaron que Pepe Aguilar terminó comprando el 60% de los lugares para regalarlos y evitar que su evento luciera vacío, intentando de esta forma callar las críticas contra él y su hija Angela.

Durante una entrevista para el programa De primera mano, la actriz Felicia Mercado habló respecto a la mala organización que se vivió en el lugar, misma que causó confusión en la asignación de lugares, provocando conatos de bronca y disgustos en los asistentes.

“Llegamos y había gente en mis lugares, entonces para evitar hacer escandalo, porque la verdad estábamos ahí para apoyar. Le dije al que nos llevo ‘no te preocupes, hay miles de lugares, siéntanos en otro lugar y no hay problema, no vamos a empezar a mover gente.” detalló Mercado durante el programa conducido por Gustavo Adolfo Infante, quien agregó que esto no solo le paso a ella, sino a varios de los asistentes.

La actriz fue invitada VIP al evento, sin embargo no recibió las atenciones adecuadas. Foto: Eser Gutiérrez

“Definitivamente yo iba como invitada VIP, con todas las atenciones, pero pues no. Entonces tampoco quería estar de conflictiva”, agregó la actriz participante de la novela Cabo, misma que recientemente terminó su emisión. Relató que las personas que tenían asignados los asientos que ella ocupó comenzaron a agredir a uno de las dos personas con las que iba acompañada.

Tras los insultos hacía su amigo, Felicia Mercado tomó la determinación de abandonar el recinto para evitar cualquier conflicto, algo que terminó por prohibirla de ver el espectáculo Jaripeo Sin Fronteras, incluso habló de que fue más de media hora de hostigamiento hacía ellos.

Respecto a las versiones que circularon sobre un conflicto con el actor Juan Manuel Bernal, el cual habría sido la causa de su decisión de abandonar la Monumental Plaza de Toros, desmintió por completo esta situación. Aunque si detalló que una persona que acompañaba al artista se colocó frente a ellos para evitar que pudieran observar el show, debido a que no habían conseguido sentarse en un lugar.

“Me fui afuera del área VIP, ahí había como un barecito. Terminamos muchas de las personas ahí afuera platicando un ratito, yo tenía mucha hambre y decidí irme a cenar. Lo que si me da tristeza es no poder haber visto todo el show”, finalizó la actriz, quien expresó tener un gran cariño hacía la familia Aguilar, luego de haber trabajado en algún momento con Antonio Aguilar.

El amigo de Felicia Mercado recibió hostigamiento durante más de 30 minutos por parte de una acompañante de Juan Manuel Bernal. [Archivo]

Felicia Mercado no culpó a la Dinastía por lo acontecido, sino señaló a los organizadores del evento por no poder realizar un acomodo adecuado de asientos.

Durante el programa Todo para la mujer de Maxine Woodside, se había hablado de esta situación, mencionando que durante el evento se presentaron distintos conatos de bronca por esta situación, que puso de malas a los asistentes. Además se detalló que los invitados de la prensa habían sido enviados en los lugares ubicados en la parte alta del recinto por lo que les fue imposible observa el show de buena forma.