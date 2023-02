Kenia López Rabadán llamó “títere” a Mario Delgado por descalificar marcha del INE

Mario Delgado y Kenia López Rabadán (Cámara de Diputados/Senado)

La senadora por Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán, llamó al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, el “títere del titiritero” luego de que el político desestimó la congregación a favor del INE que tuvo lugar en el Zócalo de la Ciudad de México el pasado domingo 27 de febrero.

“Sienten que están cambiando el país por tirar una lona”: Citlalli Hernández se lanzó contra la marcha del INE Los ácidos comentario se suman a las críticas lanzadas desde el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) VER NOTA

Durante su conferencia semanal, conocida como “la contramañanera”, se pidió la opinión de la legisladora con respecto a los comentarios de Delgado Carrillo. “Mario Delgado es el títere del titiritero que se llama López Obrador, y lo único que hace es continuar con las mentiras de AMLO e intentar quedar bien con su patrón”, condenó.

Asimismo, también acusó al ex diputado federal de tener nexos con el crimen organizado, en particular con acciones relacionadas al robo de combustible. “Todos sabemos que si alguien ha estado coludido con el ‘huachicol’, con la delincuencia organizada, pues es Mario Delgado y ahí están las bitácoras de los viajes que hacía y de cómo ocupaba las grandes camionetas de estos delincuentes”, expuso López Rabadán.

Así fue la marcha en contra del Plan B de la reforma electoral que tuvo lugar el domingo 27 de febrero (ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

En tanto, acusó que el ex senador “va a hacer lo que sea con tal de quedar bien con su patrón y de continuar con esos privilegios que hoy tiene”. En ese sentido, señaló que el líder partidista cuenta con un “sueldazo”, mientras que Morena “está dando contratos a todos sus amigos”, refirió.

Jesús Zambrano lamentó aprobación del Plan B; pidió a la SCJN frenar “la inconstitucionalidad” Con 72 votos a favor y 50 en contra, el Senado de la República avaló la segunda parte de la reforma a las leyes secundarias en materia electoral que propuso el presidente López Obrador VER NOTA

Por su parte, luego de la manifestación en la plancha de la Constitución, Mario Delgado acusó que los convocantes en realidad salieron a defender sus privilegios y consideró que las verdaderas consignas fueron: “García Luna y Felipe Calderón no se tocan” y “la corrupción no se toca”, en lugar de la original que fue “el INE no se toca”.

“Este movimiento, esta protesta tiene como pantalla lo del Plan B de la reforma electoral, pero lo ciento es que no es una marcha de la ciudadanía, es una manifestación de la derecha en contra de la transformación que se está viviendo a nivel nacional”, señaló el dirigente.

“Que les vaya bien”: con ironía, Morena señaló como un despropósito la marcha contra el Plan B Ignacio Mier, coordinador de Morena en San Lázaro, confió en que el pueblo tiene memoria y aseguró que el INE se volvió un nido de intereses económicos VER NOTA

Asimismo, expresó que los manifestantes —entre quienes se encontraron políticos del PRI, PAN y PRD— quieren mantener vigentes “las prácticas del viejo régimen y seguir manipulando a las autoridades electorales”.

El líder morenista acudió al INE a presentar una denuncia contra el PAN (Facebook/Mario Delgado Carrillo)

Por otra parte, López Rabadán aplaudió la asistencia de “cientos de miles de personas” a la movilización, a quienes nombró “ciudadanos libres”, mientras que acusó al presidente López Obrador de desincentivar la asistencia. “En lugar de que desperdicien su tiempo en molestar y denostar a la marcha, lo que debería de hacer este gobierno es escuchar el clamor de la gente”, alegó la vicecoordinadora del PAN en el Senado.

Acusó que López Obrador quiso minimizar la movilización durante su conferencia mañanera de este lunes, “pero no puede hacerlo, porque las imágenes de ayer son más fuertes que las mentiras de Palacio Nacional”, reviró.

Además, condenó que el mandatario federal haya exhibido una lista de las y los políticos que acudieron a la concentración, entre quienes se encontraba ella, el líder nacional del PAN, Marko Cortés, el dirigente del PRI, Alejandro Alito Moreno, y diversos legisladores opositores al gobierno de la Cuarta Transformación (4T).

López Rabadán acusó que AMLO sólo sabe contar dinero en cash (Senado/PAN)

Finalmente, la senadora apuntó que AMLO no sabe contar, pues no contó bien “los 700 mil muertos que dejó la pandemia” o los “147 mil asesinatos en su gobierno”, acusó. Sin embargo, acotó que lo que sí sabe contar es “dinero en cash”. “Ese sí lo sabe contar muy bien, en sobres, en lugar o el bolsas de papel”.

En tanto, Mario Delgado acudió a las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE) para solicitar que se le retire el registro como partido al PAN, por presuntamente encubrir a Genaro García Luna en sus actividades delictivas por las que la justicia estadounidense lo declaró culpable.