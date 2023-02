Cuauhtémoc Cárdenas aseguró que la amistad con AMLO no se ha roto pese a ser crítico de su gobierno

( ISABEL MATEOS /CUARTOSCURO.COM y Presidencia)

El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano aseguró que todavía mantiene una relación con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pese a que el mandatario lo consideró como un adversario político cuando se informó que era integrante del proyecto político MéxiColectivo.

Durante su participación en la edición 44 Feria Internacional del Libro de Minería, el fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) señaló que su relación con el Presidente de México es, “como siempre, de amistad” y aseguró que no se ha roto, “de ninguna manera”.

El 30 de enero, José Narro Robles y Francisco Labastida presentaron el proyecto Punto de Partida-Mexicolectivo y aseguraron que si bien Cuauhtémoc Cárdenas no asistió al evento, participó todo el año en la conformación del mismo.

Durante su presentación, el frente opositor aseguró que no se han tomado las mejores decisiones para el país desde que López Obrador asumió la titularidad del Ejecutivo Federal en diciembre de 2018, por lo que buscan crean un “contrapeso” al gobierno, además de “terminar con la polarización” y darle la relevancia a la pluralidad de ideas.

Los políticos se unirán rumbo a las elecciones del 2024 (Twitter/JoseNarroR/@c_cardenas_s/@LabastidaOchoa)

“Pedimos la participación de la gente para enriquecer. Pusimos nuestro grano de arena hasta donde llegamos, pero falta mucho (…) Creo que es un encuentro ciudadano colectivo con buenas aportaciones”, pidió Labastida.

Entre los integrantes de Méxicolectivo se encuentran políticos como la actual Senadora de Movimiento Ciudadana y ex candidata presidencial Patricia Mercado, el exprocurador en el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari y Ministro en retiro Diego Valadés, entre otros.

Un día después, el presidente López Obrador dijo durante su conferencia matutina que, aunque respeta al ex candidato a la presidencia, Cuauhtémoc Cárdenas, al cual consideró como precursor del movimiento que lo llevó a la titularidad del Ejecutivo Federal, él tomó su decisión al ir en contra de la Cuarta Transformación.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Foto: REUTERS/Henry Romero/File Photo

A pregunta expresa de un reportero si consideraba como adversario a Cárdenas, el mandatario mexicano respondió: “En política sí, si él asume una postura de este tipo. Lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo un momento de definiciones y esta ancheta está muy angosta, no hay para dónde hacerse”.

Luego de los dichos del presidente López Obrador y ante una oleada de críticas por ser parte de Méxicolectivo, Cuauhtémoc Cárdenas anunció horas después que no seguiría siendo parte del proyecto politico, al tiempo que aseguró que ya había había notificado a los organizadores del grupo opositor.

Cárdenas argumentó que su principal interés es el debate dentro de la ciudadanía y de la opinión pública que favorezca la vida democrática del país, pues a su parecer, se tenían que resolver temas como la inseguridad, violencia, entre otros.

Cuauhtémoc Cárdenas aseguró que antes de lanzarse por un favorito rumbo a 2024, analizará las propuestas que los candidatos o prospectos a candidatos presenten FOTO: ENRIQUE ORDÓÑEZ /CUARTOSCURO.COM

“Hace falta una amplia discusión de ideas y que, mientras más opciones existan, mientras más coincidencias se den entre las alternativas que presenten los diferentes sectores de nuestro país —incluido el gobierno—, mejores serán los caminos que se decidan para atender las distintas problemáticas”, detalló el ingeniero en su carta.

En el texto, el izquierdista precisó que en ningún momento se puso la obligación de aparecer públicamente en el proyecto Méxicolectivo como si fuera parte de la militancia, por lo decidió salir del bloque político.

“A mí me dio mucho gusto lo de la carta del Ingeniero, y yo no sabía, pero él ya lo había informado al grupo, lo que pasa es que lo siguieron manejando, entonces cuando me preguntan pues yo respondí de la manera que ustedes saben, pero me da mucho gusto que el Ingeniero haya declarado. Yo creo que aclaró”, dijo un día después el presidente López Obrador en su conferencia matutina.