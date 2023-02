Enrique Guzmán no cree que Fey pueda hacer shows en vivo

Enrique Guzmán nuevamente afirmó que Fey hace playback y además, por eso no tiene arreglos musicales para los conciertos (Instagram @eguzmanoficial/@fey)

Hace unos días, Enrique Guzmán afirmó que la esperada gira entre Fey y Alejandra Guzmán se pospuso indefinidamente porque la intérprete de Azúcar amargo no habría aceptado cantar en vivo. Hoy, el intérprete de Payasito defendió sus declaraciones nuevamente dijo que María Fernanda quería hacer playback.

A inicios de este mes, febrero, las cantantes anunciaron su Eternas Tour, en el se presentarían juntas por Estados Unidos, México y Sudamérica durante 2023 y 2024. La noticia de la gira fue muy bien recibida por los fans de ambas cantantes; sin embargo, comenzaron a circular rumores de que posiblemente se cancelaría.

El 13 de febrero, las artistas finalmente compartieron en sus redes sociales que tuvieron que posponer el tour hasta nuevo aviso. En su comunicado, la Reina del Rock explicó que ella quería dar lo mejor de ella a su público, pero aparentemente no podría hacerlo si es que comenzaba la gira en las fechas planeadas; lo mismo se lee en la misiva de Fey.

Sin dar más explicaciones, ambas agradecieron a sus seguidores.

La venta de boletos para "Eternas Tour" ha quedado pospuesta indefinidamente, ninguna de las dos dio detalles de los motivos (Instagram/@laguzmanmx)

Antes de que Alejandra o Fey dieran alguna declaración al respecto, Enrique Guzmán aseguró que, según lo que él supo, la intérprete de Media Naranja se aferró a cantar con playback, algo contrario a lo que hace su colega.

Este desacuerdo habría provocado que se molestaran y decidieran posponer la gira hasta solucionar sus roces.

La oficina de prensa de María Fernanda negó las declaraciones del exesposo de Silvia Pinal. Según informó la periodista Verónica Bastos en La Mesa Caliente, cuando ella cuestionó al equipo de Fey acerca de esto, ellos se rieron y le respondieron que la cantante siempre había hecho sus presentaciones sin playback, por lo que no tenían sentido las palabras de Enrique.

Enrique anteriormente dijo que Alejandra fue quien "canceló" la gira al darse cuenta de la forma en que Fey trabaja (Captura de pantalla)

“Me dijeron: ‘Es absolutamente ridículo, Fey nunca hace playback (...) ella tiene cosas grabadas, pero en cuanto a video y eso, coros o las líneas de las canciones, pero ella siempre está cantando’”, dijo la periodista.

No obstante, cuando Guzmán nuevamente fue cuestionado al respecto, ahora co la respuesta del equipo de la intérprete de Popotitos, se burló y nuevamente dijo que todo habría sido culpa de Fey, que no estaba preparada parea hacer el mismo tipo de conciertos que su hija.

“No he dicho nada, pero es cierto, todo eso que descubrí, es cierto. No estaba preparada para hacer espectáculos en vivo, ella está acostumbrada a hacer playback y salir en la tele”

Fey no se ha defendido, así como su oficina de prensa no ha hecho declaraciones públicas (Instagram/@fey)

Además, el intérprete de Tu cabeza en mi hombro señaló en el encuentro con la prensa que esto podría deberse a que María Fernanda no se dedica a los conciertos de este tipo y, por tanto, no tiene los arreglos musicales necesarios para presentar su voz en vivo.

“Ojala que le vaya mejor y que le vaya muy bien y que aprenda a hacer arreglos musicales. Me han dicho que canta muy bien, el problema es que no tiene arreglos musicales, ¿por qué? Porque normalmente hace playback. Si no se dedica a eso, pues no tiene arreglos musicales”, dijo el cantante, captado por Chismorreo.

Cabe destacar que hasta el momento ninguna de las dos cantantes ha respondido a las declaraciones de Enrique Guzmán y tampoco han dado más explicaciones acerca del porqué su gira está en pausa sin haberla comenzado.

Pese a que Alejandra Guzmán es activa en redes, ha preferida no hablar sobre la polémica de su papá (Instagram/@laguzmanmx)

Entre otros de los rumores que surgieron acerca de la suspensión de la gira, la influencer Chamonic mencionó en su cuenta de Instagram que supuestamente este problema habría comenzado a causa del mánager de Alejandra y Fey, con quien la intérprete de Hacer el amor con otro tuvo una discusión.

La primera fecha del tour estaba programada para marzo en la Arena Ciudad de México; después, se presentarían en la Arena Monterrey, en junio.