Quién es el papá de Sofía Rivera Torres y cuál era su relación con Eduardo Videgaray antes de convertirse en su suegro (Fotos: Instagram/@sofiariveratorres)

Eduardo Videgaray y Sofía Rivera causaron indignación en redes sociales por lanzar burlas sobre la apariencia física de Lucerito Mijares en una emisión en vivo de sus programa ¡Qué Importa!, al incluso hacer alusión a que lucía como varón. Por ello, todo lo relacionado a los famosos se ha convertido en tema de interés en internet y no por el buen sentido.

Por ejemplo, el nombre del padre de la ex participante de La Casa de los Famosos México, Román Rivera Torres y a lo que se dedica también se ha hecho tendencia, pues resulta que la también actriz sí “nació en cuna de oro” y había relación entre su papá y su actual esposo mucho antes de que ambos formalizaran su relación.

La familia Rivera Torres se caracteriza por su estrecha unión. Sofía Rivera Torres es la razón del orgullo de sus padres, Román y Janet Rivera Torres. Eduardo Videgaray, por su parte, ha sido acogido calurosamente dentro del núcleo familiar. Hoy en día, gozan de gran respeto y han motivado a muchos con su conmovedora historia de éxito, aunque la polémica los persigue tras las duras criticas y burlas a Lucerito Mijares.

Sofía Rivera Torres es la razón del orgullo de sus padres, Román y Janet Rivera Torres (Foto: Instagram/@sofiariveratorres)

¿Quién es Román Rivera Torres, padre de Sofía Rivera?

Grupo Rivera Torres, dedicada al desarrollo inmobiliario y con base en Quintana Roo, México, fue creada por Román Rivera Torres. La compañía ha llevado a cabo una variedad de iniciativas tanto residenciales como turísticas en la Riviera Maya, destacándose proyectos como Puerto Aventuras, Lomas de Coyoc y Paraíso de América.

Sin embargo, la relación entre la famosa y el empresario no siempre fue buena y eso se confirmó en el paso de ella por el reality show de Televisa y ViX en el 2023.

“En mi familia no hay mucha inteligencia emocional, yo la inteligencia emocional la he trabajado porque eran pedos y resentimientos y cosas, y te echo en cara. En mi familia no se dan cumplidos, todo es echar carrilla medio culer*, medio bajita la mano”, apuntó Sofia Rivera Torres.

Sofía Rivera Torres - Andrea Videgaray- Eduardo Videgaray -México- 16 de abril Foto: IG/eduardovidegaray

Sofía Rivera Torres ofreció escasos detalles sobre sus experiencias familiares, pero mencionó brevemente que uno de sus padres creció en un ambiente marcado por la violencia durante su niñez, lo cual pudo haber influido en que replicara esos mismos patrones al establecer su propia familia.

“Uno de ellos, no voy a decir quién, tuvo una infancia también culer*, difícil, donde eran putaz*s en la casa y le tocaba a él o a ella, no quiero decir quien y la verdad es que fue muy complicado y como ustedes dicen: cuando te educan a ti así, así aprendes a educar, entonces creo que, él o ella, cometieron algunos errores”, comentó.