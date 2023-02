Gira de Fey y Alejandra Guzmán quedó cancelada “hasta nuevo aviso”

Las cantantes no han ofrecido más detalles respecto a la presumible cancelación de 'Eternas Tour' (Foto: Instagram)

“Eternas Tour” es el nombre de la gira que el pasado 2 de febrero anunciaron Fey y Alejandra Guzmán en sus redes sociales en una transmisión en vivo. Las cantantes mexicanas provocaron la emoción de sus fans al dar a conocer que no sólo habían estado trabajando en música nueva en conjunto, sino que emprenderían una gira de conciertos en 2023 por Estados Unidos, México y Sudamérica, proyecto que por el momento ha sido cancelado.

“Desde que se nos dio estar en el escenario juntas empezamos a platicar y me encanta que las dos tenemos muy bien, muy claramente cómo somos y empezamos a escribir, a fluir, ya tenemos dos canciones escritas”, expresó Guzmán, “y las que están por venir porque cada vez que nos juntan, ¡adiós!, algo creativo sale”, añadió María Fernanda Blázquez Gil, nombre completo de Fey.

“Les traemos juntas una gira hecha con toda la pasión, con todo el amor, con esta tremenda artista y mujer”, dijo Fey. “Las dos tenemos una carrera larga, éxitos, muchos fans y también tenemos hambre de estar en el escenario y de poder compartir mundos. Porque a mí me encanta que Fey baila y tiene bailarines y le gusta lo digital y creo que ahí yo puedo meterme a bailar con ella”, añadió la cantante de Hacer el amor con otro.

La preventa de boletos para "Eternas Tour" ha quedado pospuesta indefinidamente (Foto: Instagram)

El anuncio provocó expectación pues ambas son de las cantantes mexicanas más importantes del rock pop y desde la década de los 90 han logrado consolidar su trayectoria más allá de las fronteras del país.

En aquella ocasión se comunicó que la preventa de los boletos para la primera fecha de la gira, programada para el 4 de mayo en Ciudad de México, se realizaría el día 8 de febrero, sin embargo ese mismo día fue lanzado un comunicado en la cuenta de Instagram de Alejandra Guzmán.

“A los fans y público en general: Por este medio hacemos de su conocimiento que la preventa del ETERNAS TOUR programada para hoy miércoles 08 de febrero de 2023 se reprogramará hasta nuevo aviso. Sin más por el momento lamentamos los inconvenientes de esta situación y agradecemos su comprensión”, se lee en el aviso que de inmediato generó reacciones, muchas de ellas negativas.

“Estas dos ya se pelearon, se ven que son de carácter fuerte”, “Ya inició un duelo de divas”, “¿Empezando mal? Ojalá no terminen cancelando”, “Qué mal comunicado, dejan a especulación a ambas artistas sin esclarecer nada, no se comunica el motivo”, fueron algunos de los comentarios.

Ahora, tras días de especulaciones un nuevo comunicado dio casi por cancelada la gira que prometía ser “el gran regreso” de las cantantes de manera masiva.

“Debido a una situación de logística ajena a mi persona, la gira titulada ‘Eternas Tour’ en la cual participaría conmigo Fey durante este 2023 y 2024 en México, Estados Unidos y parte de Sudamérica, por el momento se va a posponer hasta nuevo aviso.

Siempre he creído muy importante entregar lo mejor de mí a mis seguidores y público que tantos años han sido testigos del cariño y calidad que le pongo a todo lo que hago. Para cualquier asunto relacionado con mis contrataciones, ponerse en contacto con Coco Díaz al siguiente correo. Agradezco su comprensión”.

Así mismo, Andrea Escalona reveló en el programa Hoy que Fey y Alejandra habrían tenido diferencias que terminaron por afectar el proyecto y decidieron posponerlo. Y es que presuntamente el manager de Fey habría intentado promocionar conciertos de Alejandra sin el consentimiento de la rockera.

“‘Oye es que esto no puede estar pasando así' y la otra de ‘no, pues perdón, fue mi gente, mejor no’, hubo buena onda, también hubo un tema con la chica dorada, ‘mejor lo dejamos así tan amigas como siempre, tan cuatas como siempre’, pero que la gira no... “. Por su parte los conductores del matutino comentaron “De eternas no tuvo nada”.