Salvador Zerboni se negó a realizar papel de homosexual con Roberto Carlo

El actor no quiso participar con Roberto Carlo, ya que tendría que actuar como homosexual

Salvador Zerboni rechazó un papel en la obra de teatro Afterglow. Sin embargo, la negativa del actor no fue por falta de espacio en su agenda o algún otro proyecto en puerta, si no porque le pareció incómoda la idea de interpretar a un hombre homosexual junto a Roberto Carlo.

Conductores de Ventaneando se defendieron ante señalamientos de Yuridia, pero fueron evidenciados La producción difundió un video que fue retomado por la propia cantante para demostrar que fue hostigada cuando acababa de tener a su hijo Phoenix VER NOTA

Fue en conversación con los conductores de Miembros al Aire que reveló su opinión respecto a una obra de teatro con temática LGBT+, Zerboni mencionó que su principal inquietud era tener que sostener una convivencia cercana con otros hombres por largos periodos de tiempo, pues aparentemente ya ha tenido experiencias así en televisión.

“Últimamente me invitaron a hacer una obra de teatro en la que hay muchas escenas homosexuales. No tengo nada en contra de eso, pero es muy diferente hacer una película o una serie en la que tienes dos, tres, veinte, cincuenta escenas en un mes, dos meses que dure la filmación o grabación, pero en el teatro, imagínate”, explicó.

Belinda compartió conmovedoras fotografías a dos años de la partida de un ser querido: “Llevo llorando todo el día” La artista española se encontraba pasando por uno de los momentos más dolorosos de su vida cuando Christian Nodal anunció el fin de su relación VER NOTA

Aparentemente, el actor habría interpretado el papel en otro formato, pero le pareció “demasiado” tener que convivir en cada presentación con los otros personajes. En la conversación con Miembros al aire también mencionó que su orientación es heterosexual, por lo que no se sentiría en agrado de actuar como si fuera homosexual:

El actor dijo que le daba "cosita" interpretar a un personaje homosexual (Instagram/@miembrosalairetv)

“Un año, cinco veces a la semana, estar con cuatro hombres agarrándote, besándote, masturbándote, pues dije ‘no’. Tampoco está mal, no tengo nada en contra de ellos, pero a mí me encantan las mujeres y pues sí me dio cosita”, esta última palabra pudo referirse a incomodidad, rechazo o aversión.

“Que no mienta”: así fue la incómoda discusión entre Ana María Alvarado y Shanik Berman Las presentadoras se enfrentaron al hablar acerca del despido de Ana de “Todo para la mujer” y su relación rota a partir de la polémica, VER NOTA

Al respecto, el actor Roberto Carlo ya lanzó un mensaje al respecto. En su cuenta de Twitter, escribió que la labor de un actor es, precisamente, mimetizarse con un personaje para interpretarlo.

La puesta en escena puede disfrutarse en el Teatro Milan (Instagram/@afterglowmexico)

Además, mencionó que la homosexualidad no debería verse como algo negativo y destacó que la temática de la obra Afertglow no son las parejas de hombres que se relacionan sexoafectivamente con otros hombres, si no la intimidad de una pareja.

“1- Un actor, ACTÚA

2- Todos tenemos derecho a decidir donde trabajar o no.

3-No debería darle “cosita” a NADIE la homosexualidad pues no es deleznable.

Esta fue la respuesta que dio Roberto Carlo (Twitter/@robertocarlomx)

4- La obra NO “VA DE ESO”, la obra habla de la INTIMIDAD no solo física, si no, emocional de una pareja. Vayan a vernos”, escribió.

Los internautas no desaprovecharon la ocasión para emitir su opinión y acusaron a Zerboni de supuesta homofobia, por otra parte, hubo quienes aseguraron que ni siquiera sabían de la existencia del actor. “¿Cosita? más bien le dio inseguridad al machista” y “Debería sentirse honrado el ser considerado para un papel así”.

De qué trata la obra Afterglow y en dónde se puede ver

La puesta en escena sigue la historia de Josh y Alex, una pareja casada que decide experimentar y admitir que Darius se involucre en su dinámica de intimidad, este es el detonador de una serie de cambios en su relación, principalmente orientados hacia el poliamor.

Afterglow es una obra sobre la intimidad de una pareja que se aproxima al poliamor (Instagram/@afterglowmexico)

Los actores que interpretan esta obra en México son Manuel Balbi, Roberto Carlo, Roberto Romano, Luis Vegas y Carlo Basabe. No obstante, Afterglow se presentó por primera vez en Broadway, en Estados Unidos, originalmente fue escrita por Sasher Gelman.

La puesta en escena desata diversas preguntas en torno al amor, la intimidad y la infidelidad, incluso fue catalogada como una obra muy fuerte, pues tiene diversas escenas explícitas, actualmente se está presentando los fines de semana en el Teatro Milán, ubicado en la calle Lucerna 64, en la colonia Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

Los boletos más cercanos al escenario tienen un costo de 1100 pesos mexicanos, mientras que el precio de los más alejados es de 550 pesos mexicanos. Estas entradas pueden adquirirse en la plataforma Ticketmaster.