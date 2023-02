Falso que “El Rey” Zambada haya señalado a AMLO de haber recibido sobornos del Cártel de Sinaloa

Jesús "El Rey" Zambada Garcia fue el testigo de mayor relevancia presentado por la Fiscalía durante el juicio contra García Luna. (REUTERS/Jane Rosenberg)

Luego de que el nombre de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) saliera a relucir durante el juicio contra Genaro García Luna en Estados Unidos, circularon múltiples versiones y sospechas acerca de una presunta acusación por sobornos de parte de Jesús Reynaldo “El Rey” Zambada García.

Sin embargo, una transcripción del interrogatorio al hermano de Ismael “El Mayo” Zambada, compartida por el periodista Keegan Hamilton, permitió esclarecer que dicho señalamiento en realidad no ocurrió y que, más bien, todo se trató de una imprecisión cometida por parte de la defensa de García Luna.

Durante la audiencia del 14 de febrero, César de Castro (abogado titular de García Luna) le preguntó al “Rey” Zambada “¿Recuerda usted haber hablado acerca de un pago a Andrés Manuel López Obrador de siete millones de dólares (mdd)?”, a lo que el testigo dijo “No”.

César de Castro fue el encargado de interrogar al "Rey" Zambada. (REUTERS/Jane Rosenberg)

De Castro: ¿Recuerda haber dicho que le pagó a él [AMLO] 7 millones de dólares a través de Gabriel Regino, cuando el señor López Obrador se postulaba para presidente contra el presidente [Vicente] Fox?

Zambada: Recuerdo haberle pagado a él [Regino] algo de dinero, que según él era para la campaña, pero no le pagué a López Obrador.

Ante la negativa del “Rey” Zambada, César de Castro insistió con la pregunta, pero la contestación volvió a ser un “No”. Cuando la Corte reformuló el cuestionamiento, debido a que se consideró que era poco claro, se le cuestionó a Zambada García: “La pregunta es ¿está seguro de que no dijo eso, o no recuerda si lo dijo o no?”.

“No pude haberlo dicho porque no es cierto”, replicó el hermano del “Mayo”.

Fragmento del interrogatorio en que "El Rey" Zambada niega haber entregado dinero para López Obrador. (Twitter/@keegan_hamilton)

Tras este intercambio de palabras, y a petición de la fiscal Saritha Komatireddy, la Corte aceptó un breve diálogo privado entre el juez Brian Cogan, la defensa y la Fiscalía.

Fue en ese momento que César de Castro explicó que sus cuestionamientos acerca de un supuesto soborno a AMLO estaba sustentado en “notas”, pero reconoció no saber a quién pertenecían.

Corte: Esas no son sus declaraciones [de Zambada García].

De Castro: Lo sé. Sólo estoy preguntando si esto refresca sus recuerdos sobre haberlo dicho [lo de los sobornos].

Corte: Él dijo que no declaró eso. No dijo que no recordara haberlo hecho y que necesitara que refrescaran su memoria.

Posteriormente, la fiscal Komatireddy expresó que interrogar al “Rey” Zambada respecto al actual presidente de México podría generar una distracción. Acto seguido, el juez Cogan ordenó que se suspendieran las preguntas alusivas a AMLO. “[Zambada García] declaró que no dijo eso [que entregara sobornos a López Obrador]. Ese es el fin de la historia. Continúe con otra cosa”, le indicó a César de Castro.

Gracias Keegan!

Documentos confirman que César de Castro reconoce que citó notas sobre “El Rey” Zambada que “no sabía” de quién eran, pero no eran de “El Rey” sobre Fox y AMLO. Se megaconfirma la mentira que atribuyen a “El Rey” sobre los $7 mdd para campaña de AMLO. Juez lo paró https://t.co/6xJWu3bxMM — Jesús García (@JesusGar) February 15, 2023

Debido a que la versión estenográfica del contrainterrogatorio al “Rey” Zambada se dio a conocer mientras se desarrollaba el desahogo de alegatos de cierre del 15 de febrero en la Corte, el abogado César de Castro fue cuestionado al salir del recinto por varios reporteros respecto a su alusión al presidente López Obrador y la respuesta de este durante su conferencia mañanera, quien lo llamó “falsario, calumniador [y] chueco”.

Ante la pregunta de si había mentido durante el interrogatorio, De Castro dijo “Yo no estoy testificando en la Corte, yo hice preguntas basadas en información que yo había visto”. Enseguida, le pidieron su opinión respecto a las declaraciones de AMLO en la conferencia, a lo que respondió: “No me importa lo que diga el presidente, no vivo en México”.

En la sesión del jueves 16 de febrero, el juez Cogan explicará el procedimiento y los lineamientos que deberán seguir las y los integrantes del jurado para analizar la evidencia y los testimonios vertidos durante las semanas previas contra García Luna. Una vez que concluya la discusión, emitirán una decisión.