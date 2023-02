Estigma, indiferencia y bullying: los obstáculos que tienen que enfrentar los hijos de desaparecidos en México

Al día de hoy, los reportes oficiales dan cuenta de más de 100 mil personas desaparecidas en México (Cuartoscuro)

La estigmatización de la sociedad, el acoso escolar, profesores indiferentes e instituciones que no los escuchan marcan a los hijos de personas desaparecidas en México, según una publicación revelada este jueves en Guadalajara por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad).

Cayeron cuatro policías y un exfuncionario municipal de Jalisco por desaparición forzada Hasta el pasado 31 de enero, en el estado gobernado por Enrique Alfaro se han logrado localizar a 12 mil 533 personas que habían sido reportadas como desaparecidas ante la FEPD VER NOTA

Durante la presentación de la publicación “Infancias sonoras; nuestra voz, nuestros derechos”, Sofía Virgen, miembro del área psicosocial del Cepad expuso que las niñas, niños y adolescentes quieren sentirse escuchados y protegidos ante la desaparición forzada de sus seres queridos.

En la revista para aficionados o “fanzine”, producto de un taller con 22 menores de edad de cuatro municipios de Jalisco, los niños expresaron que necesitan que las escuelas comprendan su situación y que dejen de estigmatizar a las personas desaparecidas.

La agenda de Díaz-Canel en México y la desaparición del coronel Isidro Grimaldo, los temas de la mañanera Lo más relevante de la conferencia mañanera del presidente de México este viernes 10 de febrero desde Jalisco VER NOTA

“Necesitamos que no nos juzguen y que no juzguen a las personas que desaparecen”, “necesitamos sentirnos seguras, no tener miedo”, “quiero que la escuela me cuide, que el maestro entienda que a veces no me puedo concentrar”, “que no hablen mal de las personas desaparecidas en las noticias y en la calle”, “que nos apoyen en las marchas”, son algunas de las frases expresadas por quienes participaron en el taller.

Familiares y compañeros de clase de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos marchan en la Ciudad de México el lunes 26 de septiembre de 2022 (AP Foto/Marco Ugarte, Archivo)

La publicación se difunde en medio de la crisis de desapariciones en México, que el año pasado rebasó la cifra histórica de más de 100 mil personas no localizadas desde que hay registro, con el estado de Jalisco en los primeros lugares.

José Ignacio Grimaldo: el indicio de la posible muerte del coronel y las medidas que tomará la Sedena El coronel lleva dos meses desaparecido tras haber sido secuestrado por el CJNG en el estado de Jalisco VER NOTA

Virgen afirmó que los menores de edad saben la situación por la que atraviesan sus familiares, pero no se sienten escuchados por los adultos a pesar de que quieren saber más acerca del problema y hacer valer su opinión.

“Al preguntarles qué necesitaban: (respondían) que me escuchen. A veces ni siquiera necesitaban respuestas, solo saber que son válidas sus preguntas, sus emociones, que tienen dudas y (quieren) que se les vea, que están ahí y que también esto lo están viviendo ellos”, dijo.

Rosa María Quezada, madre de una persona desaparecida y abuela de una de las niñas participantes en la publicación señaló que las escuelas muchas veces son indiferentes a la situación por la que atraviesan los niños quienes muchas veces se sienten acosados por sus compañeros o los mismos profesores, lo que afecta su rendimiento escolar.

Mapa de personas desaparecidas en México por estado de 1964 a 2022 (Segob)

Rocío Martínez, coordinadora del área psicosocial del Cepad, afirmó que uno de los retos es que las niñas y niños sean escuchados por la sociedad y las instituciones educativas, además de que haya un reconocimiento del impacto que la desaparición de un ser querido tiene en su vida y de quienes los cuidan.

En 2022, México fue testigo de un hecho sin precedentes, alcanzar la cantidad de 100 mil personas desaparecidas, pero no sólo eso, sino que al finalizar el año el registro está por llegar a las 110 mil.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en el país hay un reporte de 109 mil 516 personas bajo esta condición (al corte de las 06:29 horas del 31 de diciembre), siendo Jalisco la entidad que más casos reportó.