Luis Miguel está de regreso: anunció gira para 2023

Foto: Getty Images

Después de muchos rumores, Luis Miguel ya confirmó que tendrá una gira de conciertos en 2023, sin dar mayores detalles, el cantante compartió el poster de su tour en su cuenta de Instagram.

Aunque no ofreció información como fechas, ciudades y precios de los boletos, el intérprete de Cuando calienta el sol o Hasta que me olvides logró emocionar a sus fans, pues en menos de 25 minutos la publicación reunió más de 100 mil “Me gusta”.

(Instagram/@lmxlm)

En enero, Rafael Herrerías mencionó que El Sol de México ya estaba ensayando para los más de 200 conciertos que podría dar en su gira. En su momento, aún se trataba de un rumor.

“Sí, ya está ensayando. Tuvo un problemilla de un resfriado por el aire acondicionado, pero ya está bien y la gira va a ser espectacular”, detalló.

Antes de su misterioso anuncio, el querido cantante ya había dado una pista sobre la serie de conciertos, de acuerdo con muchos de sus fans. En la publicación se pudo leer “1991-2018... 225 shows históricos”. Posteiormente, Carlos Bremer respaldó la afirmación, pues aseguró que había hablado con el intérprete de Por debajo de la mesa.

Información en desarrollo*