Alfredo Olivas: todo lo que se sabe sobre el presunto secuestro del cantante de regional mexicano

Durante la mañana de este 14 de febrero se reportó que el reconocido cantante de regional mexicano Alfredo Olivas y su equipo habrían sido privados de la libertad en el estado de Zacatecas tras terminar su concierto el lunes.

Según los primeros reportes, el intérprete de éxitos como El precio de la soledad, En definitiva, El vals del olvido y El malo del Culiacán habría sido interceptado por un grupo armado que le habría quitado sus partencias y las de su agrupación.

Aparentemente todo habría sucedido en un tramo de carretera en la comunidad llamada Concha del Oro y, tras algunas horas, varias de las personas secuestradas habrían sido puestas en libertad.

Hasta el momento, las autoridades correspondientes no han emitido ningún comunicado al respecto, sin embargo, el famoso apareció en sus redes sociales para desmentir estos hechos.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde el artista tranquilizó a sus seguidores y aseguró que estaba fuera de peligro.

“Mi gente, por acá todo bien, ahorita nos reportamos”, escribió.

Asimismo, colocó una historia en donde se le observa acostado en su cama y con rostro sorprendido, mientras se lee: “¿Qué está pasando, doctor?”.

La noticia fue retomada por Sale el Sol, donde Gustavo Adolfo Infante mencionó que se comunicó con alguien del equipo del artista para saber cómo se encontraba y recalcó que Olivas se habría desconcertado en gran manera.

“Varios medios nacionales e internacionales están dando por hecho el secuestro al cantante Alfredo Olivas, acabo de hablar con la persona que le lleva los medios que es Alex Jiménez y dice que no, que no le pasó nada”, comenzó a decir.

De igual forma, el presentador de espectáculos comentó que supuestamente el famoso habría estado descansando, mientras los rumores sobre la privación de su libertad circulaban.

“Estaba dormido en su casa, no sabe (si lo asaltaron), pero no está secuestrado. No atentaron contra su vida, ni secuestrado, está en su casa. A lo mejor algo pasó con su equipo de trabajo, pero Olivas está desde el domingo en su casa”, remarcó Infante.

Cabe recordar que en 2021, Irving Olivas, hermano de Alfredito, fue asesinado mientras conducía sobre Avenida Periférico en Zapopan, Jalisco, a bordo de una camioneta Cadillac, Escalade.

El hombre manejaba junto a su esposa, sus hijos y la cuidadora de los pequeños, cuando fueron atacados. En este sentido, el conductor perdió el control y se estampó contra un muro de contención.

Según confirmaron fuentes de Seguridad a Infobae México en aquel entonces, en el trágico suceso, tanto Irving, como su pareja y el bebé de un año ocho meses fallecieron. Mientras que la menor de cuatro años y su niñera solo resultaron con algunas lesiones por el impacto del automóvil.

Las agresiones contra Alfredo Olivas y su familia habrían iniciado en 2015, cuando el cantante se presentó en un concierto en Parral, Chihuahua, en donde también fue acribillado.

En 2018, el padre del artista fue herido por un impacto de bala después de ser atacado a las afueras de su casa.

El 24 de diciembre de ese año, mientras el señor se encontraba en recuperación dentro del hospital Santa María Chapalita, sujetos armados intentaron atentar nuevamente contra el padre de Alfredito.

Unos días después, presuntos rivales de Alfredo Olivas Valenzuela colocaron una narcomanta en un puente peatonal en Zapopan.

Aquel narcomensaje acusaba que los ataques habían sido en contra de Olivas Valenzuela, identificado como el Chapo Alfredo. También se indicaba que las personas fallecidas en el hospital eran sicarios y no se trataba de escoltas.