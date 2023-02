Médicos cubanos en México: 61 trabajadores de la salud se sumaron a los más de 500 en el país

60 nuevos médicos cubanos vendrán a México (EFE/Ernesto Mastrascusa/)

Un nuevo grupo de 61 médicos cubanos viajó este viernes a México con el fin de sumarse a los más de 500 que ya prestan servicios en el país como parte del convenio de salud firmado entre los gobiernos de Cuba y México, de acuerdo con medios estatales.

Se trata de la brigada de especialistas de alta calificación, la número 11 que prestará asistencia médica en México, refirió en el acto de despedida el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud de la isla cubana, el doctor Santiago Badía González.

“Ellos son el cimiento de una cooperación que se augura fuerte, duradera y sincera”, afirmó el sindicalista citado por la Agencia Cubana de Noticias (ACN).

El grupo llegará a tierras aztecas en vísperas de la visita que realizará este sábado el presidente cubano Miguel Díaz-Canel a la ciudad de Campeche, invitado por su homólogo Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El tratado entre los dos países se dio tras la visita de AMLO a Cuba el año pasado (Yamil Lage/Pool via REUTER)

Dicho tratado fue suscrito en mayo del año pasado durante la visita oficial de López Obrador a La Habana y contempla el envío de 500 médicos en una primera etapa para cumplir su meta de garantizar la sanidad universal, causando una gran polémica en la nación.

Tiene vigencia de dos años y podrá modificarse por mutuo consentimiento, o podrá darse por terminado en cualquier momento mediante notificación escrita dirigida con noventa días de antelación, de acuerdo con EFE.

Los médicos cubanos están integrados a un plan de salud a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Bienestar.

La presencia de centenares de médicos cubanos en hospitales de la capital mexicana contratados para combatir la pandemia de la COVID-19 despertó en 2020 controversia en el país por sus costos y por las actividades que realizaban.

La contratción de médicos cubanos ha causado controversia en el territorio mexicano (especial)

Para 2022, AMLO argumentó que las contrataciones se harían debido al desinterés de médicos nacionales para brindar asistencia en zonas rurales y marginales, aunque la comunidad médica, indignada, respondió que no se trataba de desinterés sino por la falta de seguridad ocasionada por grupos criminales y de buenas condiciones de trabajo.

A pesar de las críticas, al país han llegado cerca de 553 cubanos (300 hombres y 253 mujeres), aunque la infomación respecto a sus nombres y salarios permanecen como datos confidenciales por el gobierno.

“Así es como hemos venido avanzando, para que tengamos todos los especialistas (...) Casi no había consultas que daban especialistas, o que los pacientes necesitaban especialistas, no se daban consultas, porque no se tienen especialistas”, manifestó AMLO el 29 de diciembre del año pasado donde también agradeció a Díaz-Canel por el envío de médicos.

Dos ONG acusaron al régimen comunista cubano de imponer condiciones "esclavistas" a los médicos que envía a cumplir misiones al extranjero y de castigarlos a ellos y sus familias si se niegan a seguir trabajando en otros países, durante una rueda de prensa en Miami, al sureste de Estados Unidos (especial)

Por este motivo, a finales de diciembre, ONG Prisoners Defenders ha criticado los acuerdos de salud y las condiciones de los profesionales cubanos que integran las misiones médicas en el exterior.

Ya que en su reporte, señaló que la contratación de los contingentes se da en condiciones de esclavitud debido a la condiciones legales y constractuales que viven los médicos en el extranjero al tener que someterse a las leyes de la isla.

Bajo este cariz, el Partido Acción Nacional (PAN) informó que el Partido del Trabajo (PT) buscaba llevar acabo una serie de modificaciones a la ley para que los médicos extranjeros cumplieran ciertas medidas con tal de ejercer en el país.

Esta propuesta buscaría que los médicos presentaran una copia certificada de estudios ante la embajada, sin embargo, el Acción Nacional, quienes se han opuesto a la contratación de cubanos por presuntamente apoyar al gobierno de Díaz-Canel, se opuso señalando que esto no era una medida garantizadora de que fueran médicos de calidad.

(Con información de EFE)