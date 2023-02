Maxine Woodside acusó a Ana María Alvarado de lucrar con su salida de “Todo para la mujer”

"Todo para la mujer" se transmite de lunes a viernes en Radio Fórmula. (Foto Instagram: @maxwoodside // @anamariaalvarado)

Los conflictos entre compañeros de trabajo siempre dan de qué hablar y varias personalidades del espectáculo no se han escapado de protagonizar escandalosos enfrentamientos por diferencias aparentemente irreconciliables. Desde el último día de enero 2023, Maxine Woodside ha encabezado los titulares por presuntamente haber despedido a Ana María Alvarado de Todo para la mujer, un programa radiofónico donde compartieron créditos por 32 años.

Cada conductora ha defendido públicamente su versión de los hechos provocando que se abriera un debate entre los fans del programa y excolaboradores sobre quién estaría contando la verdad. En medio del escándalo, Gustavo Adolfo Infante contactó a Jaime Azcárraga -directivo de Radio Fórmula- para cuestionarlo sobre la situación que mantiene a su espacio en la mira.

La última fotografía que publicó Maxine Woodside con Ana María Alvarado data del 24 de enero de 2023. (Foto Instagram: @maxwoodside)

“Me mandó un mensaje Jaime Azcárraga. Me mandó una copia de una entrevista con Anita Alvarado de hoy en la mañana [01 de febrero] en el programa de YouTube y me dice: “Yo no tengo nada que ver. Su plaza como reportera de Radio Fórmula ahí sigue; Radio Fórmula no tiene nada que ver’”, leyó el periodista de espectáculos en una emisión de De Primera Mano.

Aunque tanto el directivo como las conductoras involucradas ya hablaron públicamente sobre lo sucedido, la incertidumbre persiste entre los radioescuchas porque se desconoce si Ana María Alvarado asistirá al programa del martes 07 de febrero [único día que se presentaba físicamente] después de que su jefe aseguró que todavía está vigente su contrato.

No tiene muchas fotos juntas en redes sociales. (Instagram/@anamaalvarado)

“Todos estos chismes a ella le funcionan y los monetiza”: Maxine Woodside

Después de que se viralizó un video de Ana María Alvarado contando entre lágrimas que había sido despedida por Maxine Woodside de Todo para la mujer, la Reina de la radio ocupó un espacio de dicho programa para contar su versión de los hechos. Fue durante su testimonio donde mencionó que su excolaboradora podría estar “contando chismes” para monetizar con su canal.

Y es que supuestamente habría detectado esta estrategia cuando protagonizó una acalorada discusión con sus compañeros Gustavo Adolfo Infante y Joanna Vega-Biestro durante una emisión en vivo de Sale el Sol:

Fue en 2022 cuando el periodista de espectáculos explotó en contra de sus compañeras por no concordar con su punto de vista. Tras lo ocurrido les ofreció una disculpa. (Foto: Facebook/Alex Kaffie) (Fotos: Getty Images)

Lo que pasa con Anita es que vio, desde el pleito con Gustavo Adolfo que le funcionó muy bien en sus redes y lo puede monetizar. Entonces, primero se molestó porque nada más se quedó los martes y luego porque dice que yo la corrí. Todos estos chismes a ella le funcionan y los monetiza, está contando cosas imprecisas, cosas que no pasaron. Inclusive, al final aquí a la salida, y ahí están todos los del radio que nos vieron, nos dimos un abrazo.

La conductora titular de Todo para la mujer comentó que desde su perspectiva es incorrecto contar cosas sin fundamento en redes sociales solo para ganar dinero y aseguró que en ningún momento corrió a la reportera: “Ella tiene su lugar los martes, puede seguir viniendo. Lo que pasa es que a ella ya no le gustó el formato del programa, esa es la realidad”.

Y es que según contó Maxine, desde hace varias semanas Ana María dejó de presentarse todos los días por decisión de la producción, lo que habría causado su molestia. Sin embargo, la postura de la también trabajadora de Imagen Televisión es otra, pues durante una emisión de Sale el Sol dijo que en un principio todos dijeron que ella había tomado la decisión, pero no fue así.

“En su sano juicio, siendo honestos, quién decidiría que te bajen el sueldo y quién decidiría que un programa al que le has entregado tu vida quieres ir menos días, simplemente no es lógico”, dijo Alvarado.

Maxine aseguró que no tiene la facultad de correr a nadie de "Todo para la mujer", solo pueden hacerlo los directivos. (IG: anamaalvarado)

Maxine Woodside aseguró que se siente sumamente dolida por todo esta situación: “Como le dije: ‘Tú me dejas como una villana y no se vale [...] Si me lo hace cualquier otra persona no me importa, pero si me lo haces tú Anita que te tengo tanto cariño, que hemos trabajado juntas tanto tiempo, que éramos tan cercanas, pues sí me duele mucho’”, agregó.