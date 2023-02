Ana María Alvarado intentó conciliar con Maxine Woodside pero recibió reclamos: “Ya está asesorada por un abogado”

Alvarado asegura que sólo está pidiendo "una liquidación justa" por sus 32 años de antigüedad (Fotos Instagram: @anamaalvarado // @maxwoodside)

Fue el pasado 31 de enero de este 2023 cuando Ana María Alvarado sorprendió al público al revelar que quien desde hace 32 años y hasta entonces había sido su jefa, Maxine Woodside, la había despedido de Todo para la mujer, espacio radiofónico y televisivo especializado en crítica de espectáculos.

Ana María Alvarado: entre el conflicto con Raquel Bigorra y los pleitos con Maxine Woodside y Gustavo Adolfo Infante Su despido de “Todo para la mujer” tras 32 años de colaborar en el show radiofónico no ha sido la única polémica en que se ha visto envuelta la periodista de espectáculos VER NOTA

La también conductora de la sección “Pájaros en el alambre” del programa matutino Sale el sol, notablemente consternada, contó a sus seguidores en un video colgado en YouTube que lamentaba mucho que terminara así una historia laboral en la que destacó por más de tres décadas al lado de la llamada “reina de la radio”.

Alvarado acusó también que durante las últimas semanas ya era “insoportable” permanecer en el set del programa, pues la veterana periodista apenas si la volteaba a ver y no le dirigía la palabra, situación que, entre otras cosas, ya era insostenible para la reportera.

Tras 32 años de ser "su brazo derecho", Ana María comunicó que Maxine la despidió (Foto: Instagram)

Tras darse a conocer el mediático caso, Maxine aseguró que ella “jamás despidió” a Ana María Alvarado y que incluso la esperaba en el programa “el próximo martes”, lo que causó confusión entre el público ante el supuesto despido y generó la incógnita sobre si Alvarado se presentará o no en el programa de Radio Fórmula.

Maxine Woodside negó que corriera a Ana María Alvarado de Todo para la Mujer: “La esperamos el martes” Al borde del llanto, Alvarado comunicó su despido del programa de “la reina de la radio”; sin embargo, horas después la periodista desmintió lo dicho por “Anita” VER NOTA

Tras el flujo de información, Ana María reveló que buscó a Maxine para tratar de conciliar la situación, sin embargo no recibió una respuesta positiva de la experimentada periodista de espectáculos.

“Ayer yo intento sentarme con ella, platicar para conciliar y ver cómo se limaban las asperezas... y en vez de plática, fue una serie de reclamos de su parte y lo que yo quería era conciliar”, aseguró en una entrevista para Multimedios.

Alvarado acusó que en las últimas semanas, quien fuera su jefa y amiga personal ni la volteaba a ver durante el programa (Foto: Instagram)

“Estos reclamos, nunca dije que gritos, subieron de tono, reclamo tras reclamo, hasta que ella al final me dice ‘qué feo que esto termine así, te despido’ y cerró ‘qué triste final’”, añadió.

Maxine Woodside despidió a Ana María Alvarado de Todo para la Mujer: “El peor día de mi vida” "Anita" se mantuvo por 32 años al aire de la mano de Maxine, quien este día decidió prescindir de los servicios de la comunicadora de espectáculos VER NOTA

“Anita la más bonita”, como la apodaba Woodside, sospechó que “la reina de la radio” ya se encontraba bajo asesoría legal, probablemente para eludir la responsabilidad de liquidarla conforme a la ley.

“Ante eso no hay otra cosa más que me despidió, esto se ve que ya lo hizo bajo la asesoría del algún abogado porque solamente dijo ‘tu silla está ahí’ y no sé qué, cuando habíamos quedado en otra cosa porque ella me despidió, entonces ya está asesorada por un abogado, como diciendo ‘aquí está tu silla y demás’, esa es una estrategia”

"La reina de la radio", por su parte, aseguró que ella no había despedido a Alvarado (Foto Instagram: @maxwoodside)

Una retribución justa y con respeto a sus 32 años de antigüedad es lo único que busca Alvarado ante el despido que, asegura, recibió por parte de su jefa en la emisión de Grupo Fórmula.

“Lo que dijo en la mañana en su programa es porque no quiere hacerse cargo de su obligación legal y obviamente cuando te despiden, debe haber una liquidación; yo no quiero ni más, ni menos, ni aprovecharme de nada, quiero lo que me corresponde de ley, eso es lo único que yo deseo”.

Alvarado reveló su intención en platicar con el director del grupo de comunicaciones, tal y como se lo indicó su ex jefa.

“Y cuando yo le pedí la liquidación después de que me estaba despidiendo, ella me dijo ‘arréglalo con Jaime Azcárraga’, que es el dueño de Radio Fórmula junto con sus hermanas, entonces intentaré llegar a él porque ella me indicó que es él”, añadió.

El miércoles 1 de febrero, durante la emisión de su programa, Maxine declaró que le gustaría platicar con Alvarado, pero con cámaras de por medio, petición que Ana María considera favorable para ella.

“Si en cámaras quiere aclarar lo de la liquidación, pues qué mejor para mí, porque entonces ahí quedaría un testimonio fiel, si quiere cámaras perfecto, así todos van a ver cómo se va a hacer la liquidación. Que se haga en paz, tranquilo y de la manera civilizada que debe ser y a mí me encantaría cerrar un ciclo sin abogados, sin problemas y que fuera lo justo para mí, que es lo único que yo pido”, concluyó la reportera.