Cántale al desamor en San Valentín: Paquita la del Barrio y Banda El Recodo ofrecerán concierto gratuito en CDMX

La agrupación de regional mexicano cuenta con un amplio repertorio musical para todas las situaciones sentimentales. (Fotos Instagram: @paquitaoficialb // elrecodooficial)

Por fin terminó enero 2023 y cientos de personas comenzaron a planear cómo celebrarán el Día del amor y la amistad. La demanda de peluches, chocolates, arreglos florales y reservaciones en lujosos restaurantes suele aumenta cada 14 febrero y todo indica que esta vez no será la excepción. Sin embargo, los costosos obsequios no son las únicas opciones para consentir a un ser querido en una fecha tan especial, pues habrá un evento gratuito en la Ciudad de México.

Fue Sandra Cuevas quien recurrió a su cuenta de Twitter para lanzar una cordial invitación a todos los pobladores de la CDMX y sus alrededores, pues Paquita la del Barrio y Banda El Recodo de Cruz Lizárraga ofrecerán un concierto el próximo sábado 11 de enero en punto de las 19:00 horas [centro de México] en la explanada principal de la alcaldía Cuauhtémoc por San Valentín.

(Imagen Twitter: @SandraCuevas_)

Tengo el gusto de invitarlos al concierto: “Amor es… ¡#Cuauhtémoc!”, en la explanada de la alcaldía el próximo 11 de febrero a las 19:00 hrs. con la presentación de la banda @ElRecodoOficial y nuestra querida vecina de la col. #Guerrero, @paquitaoficialb #SandraCuevasAlcaldesas.

La intérprete de icónicos temas de desamor como Rata de dos patas, Juro que nunca volveré, Tres veces te engañé y Ni tú ni yo confirmó su asistencia al evento en una publicación que realizó en su cuenta de Instagram. Asimismo, extendió una invitación a todos sus fans para que se den cita en el lugar y agradeció a la alcaldesa por considerarla para el evento.

La cantante cumplirá 76 años el 02 de abril de 2023. (Foto: CUARTOSCURO)

“Agradeciendo a mi amiga Sandra Cuevas Por la invitación celebrando el día de los enamorados [...] Presentando Mi Tour La Última Parada Paquita la del barrio oficial 2023, compartiendo escenario con mis grandes amigos Banda El Recodo totalmente gratis para toda mi gente querida, vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc .#Amor Es #cuauhtémoc”, escribió.

Los integrantes de Banda El Recodo no se han pronunciado al respecto, no obstante, la participación estelar de la intérprete veracruzana provocó euforia entre los habitantes de la CDMX y usuarios de redes sociales. Y es que no solamente aplaudieron su colaboración, también la criticaron por llamar “amiga” a la alcaldesa, quien tampoco se escapó de las críticas.

“No Paquita, cómo cree que su amiga, no diga eso, mis oídos no soportan ese nombre aparte quien es o que hace”. “A ver, digan algo... que solo gastan el dinero en conciertos”. “¡Ah, yo quiero ir!”. “Que importan los baches, si son más importantes los conciertos”. “No hay más que gastar el recurso para posicionar la imagen de la alcaldesa”, “Pan y circo”, fueron algunas reacciones.

Paquita la del Barrio dedicó un emotivo mensaje para Shakira

La tiradera que la estrella colombiana lanzó en contra de Gerard Piqué y Clara Chía continúa dando de qué hablar. Y es que no solamente desató controversia en redes sociales por sus contundentes mensajes, también impresionó a artistas de todo el mundo abriendo un debate sobre si fue correcto o no que saliera a la luz.

Usuarios en redes sociales compararon a Shakira con Paquita la del Barrio (Captura de pantalla)

Entre las reacciones destacó la opinión de Paquita la del Barrio porque mandó un emotivo mensaje a Shakira:

Por ahí supe que tuviste un problema con tu familia. Yo estoy contigo porque soy mujer y si alguien en la vida sabe de estas cosas, es tu amiga. Qué te puedo decir... que le eches muchas ganas; lo importante es que tienes a tus hijos, tienes por quién vivir y tienes toda una vida, mija, no te preocupes.

“Yo tengo para toda clase de problemas, yo creo que a eso vine a este mundo porque me llueven los títulos de canciones dolidas; nuestro trabajo es muy bonito. Así que no te me achicopales, échale ganas. Lo que nos mantiene parados es la familia, tus hijos. Yo estoy en México. Si algún día algo se te ofrece de mí, con mucho gusto, ya sabes que estamos a la orden. Te mando un abrazo”.